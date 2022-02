Asombro Extremo presenta una de las tecnologías de personalización de vídeos más avanzada del mundo Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 16:25 h (CET)

El avance desbordado de las telecomunicaciones ha posibilitado que cualquier persona tenga la oportunidad de crear y distribuir contenido de forma masiva, con tan solo manejar algunos botones de su teléfono móvil. Aunque esto en principio ha permitido el acceso democrático a la información por parte de millones de personas alrededor del mundo, la gran cantidad de contenido que se sube a la red cada segundo ha posibilitado que la información no sea recibida de manera eficaz por los cibernautas.

Esta paradoja hace que para las marcas sea más complicado diseñar estrategias de marketing web, sin que vayan a diluirse en un universo infinito de información constantemente cambiante. Asombro Extremo, una compañía multinacional de creación de experiencias, ha diseñado un producto innovador que se nutre de la tecnología del vídeo personalizado, para construir estrategias de promoción de productos o servicios que se ajusten a las búsquedas afectivas de los cibernautas.

Un vínculo estrecho entre cliente y empresa Años atrás, las estrategias de marketing se centraban en exponer las bondades de un producto, utilizando un lenguaje que no se dirigiera directamente a ciertos individuos, sino que apuntase a lo que se puede llamar “los usuarios en general”.

Esta máxima se quebró cuando aparecieron las redes sociales, ya que estas se empeñaron en construir progresivamente un vínculo íntimo que brindara la ilusión de una relación estrecha entre usuario y usuario o entre usuario y plataforma. En consecuencia, la adaptación de las estrategias de marketing que fueron importantes en la promoción de productos o servicios a un espacio como internet, se convertiría en una acción inútil si estas no cambiaban sustancialmente. Para lograrlo, los expertos en marketing se centraron en transformar el lenguaje y la metodología de sus campañas, para que se dirigiesen directamente al cibernauta desde sus preferencias, su localización, sus características culturales, entre otros rasgos propios de su individualidad.

Vídeos dirigidos a las personas Por todas estas razones, Asombro Extremo ha diseñado toda una plataforma de vídeos promocionales con una de las tecnologías más avanzadas del mundo, la cual apuesta por la personalización como una estrategia eficaz para llevar a cabo una estrategia de marketing. Todos los productos audiovisuales que plantea la compañía tienen ese componente que permite dialogar horizontalmente con los posibles compradores, mientras disfrutan de una experiencia extraordinaria y memorable que, en consecuencia, deviene en un incremento considerable en las ventas. Según Julián Ávila, CEO y Marcos Amadeo COO de la compañía, cada día son más las empresas que se animan a contratar sus servicios de vídeo personalizado, notando mejorías sustanciales en sus resultados anuales.

La compañía ha realizado vídeos y campañas con empresas reconocidas como Coca-Cola, Sam’s Club, Iberia, Santander, Real Madrid, Sony Music, American Express, Mapfre, entre otros.

De esta manera, los socios fundadores de la compañía invitan a todos aquellos interesados en promocionar sus productos mediante un vídeo personalizado que utiliza tecnologías avanzadas para construir un vínculo íntimo entre productos y usuarios, ampliando así la posibilidad de subir las ventas exponencialmente.



