Divorcio express con hijos de manera rápida, económica y amistosa con Abogados Cebrián

jueves, 24 de febrero de 2022, 16:21 h (CET)

El divorcio supone el fin de una unidad familiar, lo cual suele ser un momento doloroso, especialmente cuando hay niños de por medio. Cuando existen menores, las complicaciones de un divorcio conflictivo suelen afectar emocionalmente a los niños. Por eso, el primer deber de los implicados es generar un entorno de paz para que los hijos sean los menos perjudicados.

Las disoluciones de matrimonios son una realidad en la sociedad. En el año 2020 hubo en España 77.200 divorcios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el tercer trimestre del 2021 se registró un descenso del 21,8%. La pandemia fue la causa de tales cifras.

Cuanto más rápido sea el proceso, mejor El divorcio es una realidad que cualquier pareja puede tener que afrontar en algún momento determinado, de modo que lo mejor es procurar que sea lo menos traumático posible. Los expertos del despacho de abogados Cebrián advierten sobre la necesidad de buscar asesoramiento con sentido de familia. Un asesoramiento que priorice las necesidades y derechos de los menores y la tranquilidad de los futuros ex cónyuges.

No es un secreto que en un divorcio conflictivo los que obtienen mejores ganancias son los abogados que asesoran cada una de las partes. Pero además del alto coste económico, el mayor problema radica en las secuelas que dejan a los niños. Sobre todo cuando al divorcio express con hijos se les obliga a tomar partido por alguno de los padres.

Es por eso que dentro de la filosofía de trabajo que aplica Abogados Cebrián, está entender el divorcio como un proceso delicado. Su prioridad es proveer a los hijos la mejor relación paternofilial procurando procesos en términos amistosos y de rápida resolución. Este despacho se define como una referencia a nivel nacional en cuanto a divorcio express de mutuo acuerdo.

Los beneficios del divorcio express de mutuo acuerdo Hoy, más que nunca, las parejas son conscientes de la importancia de llevar a cabo un proceso de separación en buenos términos. Esto es válido incluso cuando hay niños y propiedades que dirimir dentro de la separación. En España, el 60 % los matrimonios termina en divorcio y el 80 % de estos se hace de mutuo acuerdo.

En el Despacho de Abogados Cebrián sostienen que, debido al alto porcentaje de divorcios, todos los actores sociales deben trabajar juntos. No tanto para reducir la cantidad de separaciones, sino por disminuir las que se llevan a cabo por la vía contenciosa. Este bufete destaca también que un divorcio express de mutuo acuerdo trae beneficios económicos importantes para los implicados.

Un divorcio express es mucho más barato que un proceso complejo que exige la realización de un juicio. En el caso de Abogados Cebrián los ofrecen desde 150 euros por cónyuge cuando hay menores. Un divorcio amistoso no solo resulta más rápido, económico y eficiente, sino que sirve para garantizar una buena relación futura entre los involucrados. Algo de capital importancia cuando hay niños, bienes o deudas con las que hay que seguir trabajando en pareja.



