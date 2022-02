La importancia de contar con un vídeo corporativo para mostrar una imagen de marca Emprendedores de Hoy

Una excelente estrategia de marketing que ha ganado popularidad en los últimos años son los vídeos corporativos. Estos buscan dar a conocer aspectos importantes de las compañías, como a qué se dedican o a quién están dirigidos sus productos. Con esto, es posible mostrar la imagen de una marca y crear una percepción positiva en la mente de un público determinado.

Sin embargo, un vídeo corporativo de mala calidad puede convertirse en un auténtico enemigo para la marca. Por esta razón, es necesario contar con el apoyo de profesionales en el área audiovisual, como es el caso de FBR Fotografía y Vídeo. De su mano es posible producir vídeos corporativos que triunfen en las redes.

Los videos corporativos son importantes para la imagen de una marca La narración en vídeo es ideal para presentar una empresa en el mundo digital. Un vídeo corporativo debe ser creativo, capaz de resumir las características, proyectos y objetivos de una empresa de la manera más original y llamativa posible. De este modo, la empresa lograría tener un mayor reconocimiento, añadiendo valor a la marca.

Debido a la alta competencia generada por el crecimiento del entorno online en todos los sectores, ganar la confianza del público es esencial. Con un vídeo se puede respaldar la imagen de una marca al transmitir sus ventajas, puntos fuertes y valores corporativos. Esto permite generar una buena percepción en apenas pocos segundos, diferenciando a la empresa de la competencia.

Los usuarios prefieren observar un vídeo antes que leer una publicación. Un buen vídeo corporativo permite captar la atención del público, aumentando el tráfico en la web de la empresa. Como consecuencia de las visitas a la página al observar el contenido audiovisual, el posicionamiento SEO aumenta, mejorando el alcance de la marca.

También por eso mismo, FBR ha lanzado un libro sobre vídeo marketing, sencillo y de fácil comprensión, aunque no se tengan nociones sobre el tema. Ideado para que, cualquiera que quiera comenzar a emplear el vídeo en su marca o empresa, lo haga de manera sencilla y divertida.

Razones por las que elegir los servicios de FBR Fotografía y Vídeo La contratación de un buen profesional debe garantizar el éxito del vídeo corporativo. En este caso, FBR Fotografía y Vídeo cuentan con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector audiovisual y, acompañada de la creatividad que siempre usan en sus trabajos, es un plus en la obtención de productos de calidad.

Conscientes de la importancia de la imagen de la marca así como la presencia en internet, estos productores emplean en sus trabajos las últimas tendencias de marketing. De esta manera, logran crear vídeos cortos con excelente contenido, de buen gusto y representativos de la empresa.

Con la ayuda de FBR Fotografía y Vídeo se pueden tener vídeos corporativos de calidad que destaquen sobre la competencia. Publicarlos en la web oficial y las redes sociales de la empresa es un recurso importante para alcanzar mayor reconocimiento y diferenciación.



