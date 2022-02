Abogados Cebrián fomenta el divorcio amistoso en Mallorca y toda España con igualdad, libertad y respeto Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 16:14 h (CET)

Los divorcios contenciosos, aquellos que llegan a los juzgados porque los cónyuges no se ponen de acuerdo en los términos de la separación, significan un gran gasto emocional y de tiempo para una familia. En cambio, los divorcios amistosos o express suponen un enorme ahorro de estrés y también de dinero.

Gracias a despachos como el de Abogados Cebrián, el precio de un divorcio express en Mallorca, así como en cualquier otro Juzgado de España es de 150 euros por cónyuge. Este bufete brinda servicios de divorcio amistoso y express en toda España. La tarifa incluye el trabajo de los letrados, el procurador y el IVA. Cuando la crisis familiar es inevitable, Abogados Cebrián fomenta los acuerdos amistosos, saludables, libres y conscientes.

Los divorcios amistosos y de mutuo acuerdo Uno de los lemas bajo el que trabaja Abogados Cebrián afirma que un matrimonio no es verdaderamente libre si el divorcio no es accesible. Ahora que, con los servicios de este despacho, el precio de un divorcio express es posible con tansolo 150 euros por cónyuge, esta condición está cumplida.

En este sentido, para llegar a un acuerdo que pueda saldarse solo con ese gasto, la mediación familiar es una herramienta clave, ya que busca mejorar la capacidad de entendimiento de dos personas que necesitan poner punto final a una relación de pareja. Para ello es necesario que tanto los abogados como las partes implicadas muestren la actitud adecuada.

En Abogados Cebrián tramitan cualquier tipo de separación familiar de mutuo acuerdo, ya sea un divorcio o un procedimiento de separación, guarda y custodia, en el que caso de que la familia esté compuesta por niños. Como muchos cónyuges no son capaces de llegar por sí solos a un entendimiento, desde el bufete enfocan el derecho familiar desde la sensibilidad y la búsqueda de entendimiento, de forma que sea posible acercar a las partes y evitar los conflictos.

Divorcios express con hijos menores Cuando una familia que necesita separarse tiene hijos menores es aún más importante poder conciliar. Esto se da en el 47 % los casos de divorcios en España. Los niños, durante este proceso, deben ser la prioridad total, sobre todo si, por alguna circunstancia, son especialmente vulnerables.

En todo el país el porcentaje de divorcios amistosos es del 80 %. Sin embargo, en los casos que tramita Abogados Cebrián ese índice aumenta al 95 %. Esto es así porque el despacho fomenta y publicita abiertamente el divorcio amistoso con el objetivo de que sea un proceso normal, sin dramatismo y que, además, pueda ser democratizado.

Para esto último es fundamental que sea asequible. Mediante la labor de Abogados Cebrián, el precio de un divorcio express es de 150 euros por cónyuge, lo que constituye un avance para proteger la libertad, la igualdad y el respeto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.