El nuevo efecto Workiness® o cómo conseguir disfrutar el 100% de la vida, incluido el trabajo

viernes, 25 de febrero de 2022, 08:03 h (CET) Cristina Iglesias, directora de NEXLEVO, descubre el efecto Workiness® y desvela cómo incorporarlo a la vida siguiendo tres sencillas claves Dicen que hace años que se acabó la época en la que tener un trabajo, fuese cual fuese, era lo mejor que le podía pasar a una persona. Daba igual si se disfrutaba o no. Daba igual si las personas se levantaban motivadas por la mañana o no. Los domingos ya eran de los peores días de la semana y el sábado el mejor, pero daba igual.

La máxima aspiración era tener un sueldo con el que pagar facturas o mantener a la familia, y al trabajo se iba solo a trabajar, porque para disfrutar ya estaba el resto de la vida.

Pero en pleno siglo XXI, el llamado siglo de las personas, del People Centric, todo esto se acabó ¿o no?

Esto es lo que dicen las estadísticas:

A nivel mundial, el 85% de los empleados se sienten completamente desconectados de su puesto de trabajo, de los cuales el 62% se definen infelices y el 23% odian su trabajo. En Europa, el 25% de los trabajadores afirman que experimentan estrés relacionado con su trabajo cada día. Y, en España, ese porcentaje de trabajadores estresados se eleva hasta el 59%.

El problema, más allá del evidente impacto en su desarrollo profesional y su productividad, es que esa falta de felicidad y motivación ocasiona daños en su vida y, especialmente, en su salud, que se transforman en estrés, dificultades y tensiones en sus relaciones, incapacidad para disfrutar del día a día, insomnio, ansiedad o depresión.

Si, de media, una persona se pasa al menos un tercio de su vida adulta trabajando, ¿no se merece algo mucho mejor?

En esencia, este es el origen y razón de ser del efecto Workiness®.

Lo explica la responsable de este nuevo concepto, Cristina Iglesias, directora de NEXLEVO, empresa de servicios de coaching enfocada al desarrollo profesional y la empleabilidad:

“No solo es posible que cada persona disfrute de un trabajo que le apasione y en el que sentirse con ilusión y motivación cada día, sino que es a lo que debería aspirar todo aquel que desee vivir una vida plena y feliz en la que todo, incluido su trabajo, sume”.

Disfrutar del trabajo es posible. Sentirse motivado y feliz desempeñándolo cada día también.

Ahora bien, ¿qué se puede hacer para conseguirlo?

En NEXLEVO han desarrollado un exclusivo y personalizado método de trabajo con el que cualquier persona que quiera incorporar a su vida el efecto Workiness® puede conseguirlo:

“A lo largo de los últimos 10 años he tenido la oportunidad de trabajar con decenas de profesionales que buscaban un cambio de carrera profesional que les volviese a motivar y que encajase con su estilo de vida. En NEXLEVO, hemos querido recopilar toda esa experiencia y diseñar un método de trabajo con el que poder ayudar al mayor número de personas posible a conseguirlo, pero desde una perspectiva totalmente diferente al resto de programas y métodos de trabajo que existen en el mercado. La perspectiva de que cuando trabajamos en algo que de verdad nos apasiona y que disfrutamos, no solo hacemos mejor nuestro trabajo y obtenemos mejores resultados para nosotros y nuestras empresas, sino que vivimos también una vida más plena y feliz”.

Y esta es la primera de las 3 claves que es necesario conocer para que cualquier persona pueda incorporar el efecto Workiness® a su vida:

“El trabajo no solo es trabajo, sino una parte fundamental de nuestra vida, y es importante que cada uno encuentre la oportunidad profesional con la que mejor encaje para poder disfrutar de él”.

La segunda clave es ser capaz de identificar y decidir en qué sector, qué empresa y con qué rol cada persona será capaz de disfrutar de su carrera profesional y sentirse motivada.

“Se habla mucho de cómo salir a buscar trabajo, pero no se habla tanto, y esta es otra diferencia fundamental con el resto de opciones del mercado, de cómo salir a venderse, cuál es esa marca personal, ese valor diferenciador que cada uno de nosotros puede aportar cuando está en el sitio correcto”.

Ahora bien, la pregunta más importante llegados a este punto y tercera clave de este nuevo método de trabajo, es: ¿las actuales políticas de atracción y retención de talento de las empresas reflejan también esta nueva tendencia en cuanto a la forma de encontrar nuevas oportunidades profesionales que vayan más allá del propio trabajo?

En palabras de Cristina:

“Obviamente para nosotros en NEXLEVO también esta era una cuestión fundamental. Y, como esperábamos, la respuesta es que, claramente, sí. Según un estudio del Worl Economic Forum (WEF) el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad estarán entre las habilidades más buscadas en 2025. A ellas se suma la capacidad de pensar de manera crítica y de resolver problemas. Y otras habilidades como la autogestión, el aprendizaje activo, la resiliencia y la tolerancia al estrés.

Como ves, no habla de carreras universitarias o de MBAs, y no lo hace porque, aun siendo importantes, cada vez son menos determinantes a la hora de que una empresa decida a quién contratar.

El estudio va mucho más allá, habla de actitudes y fortalezas más que de aptitudes y conocimientos. Habla de una forma de vivir y de desempeñar tu trabajo, más que de lo que tú como empleado sabes o dejas de saber, o de la experiencia exacta que aportas”.

Con los nuevos programas de NEXLEVO sobre el efecto Workiness® cualquier persona que se sienta desmotivada en su trabajo, que sienta que no le valoran lo suficiente, que lo que está haciendo no tiene ningún sentido para ella y para su vida, y lo más importante, que de verdad quiera que esto cambie y desee encontrar una nueva oportunidad profesional que le permita disfrutar de su trabajo y con la que vivir una vida plena y feliz en la que todo, incluido su trabajo, sume, puede conseguirlo en menos tiempo del que se imagina y con todas las garantías de éxito.

Es posible contactar con NEXLEVO a través de sus canales en redes sociales, enviando un email a info@nexlevo.com o rellenando el formulario que aparece en el apartado de Contacto de su página web.

