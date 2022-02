Academiestetic permite sentirse una verdadera experta en el cuidado de la piel Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 15:52 h (CET)

Por ser el órgano más extenso del cuerpo humano, la piel necesita de una atención especial para su mantenimiento y cuidado. En ella puede llevarse a cabo multitud de procedimientos que proporcionen bienestar con la seguridad, el conocimiento y la habilidad requerida para cada caso particular.

Para aprender todo lo referente a esta área de la estética de forma profesional, Academiestetic ofrece su programa exclusivo para convertirse en una esteticista experta en piel, reconocido por haber formado a más de un centenar de profesionales que se han preparado para la práctica de estos tratamientos estéticos a un nivel superior. Este programa dispone de 2 convocatorias anuales, el próximo mes de septiembre se pondrá de nuevo en marcha.

El conocimiento de la piel es imprescindible La piel y su composición es diferente en toda persona, por ello, es necesario tener el conocimiento para establecer los criterios necesarios y lograr la aplicación correcta de técnicas y tratamientos de acuerdo a cada tipología. La identificación de cada alteración de piel de forma acertada puede traer beneficios significativos para cualquier negocio de belleza, y para ello no solo debe manejarse el conocimiento teórico, sino que deben disponerse de criterios acertados que fusionados con elementos tecnológicos y conocimientos cosméticos logren resultados satisfactorios. Sin embargo, en muchas ocasiones se tiene a la mano todos los recursos que permiten la aplicación correcta de tratamientos para la piel, pero no se conoce cómo funciona la piel, qué beneficio tiene una piel sana en las personas, cómo debe cuidarse, entre otros aspectos. Por ello, es necesaria la mentoría de un experto que provea de todo ese conocimiento para lograr un aprovechamiento máximo de las herramientas y permita ofrecer un servicio de calidad.

Formación de esteticistas expertos en piel con este programa Academiestetic ha desarrollado un programa de formación llamado B-SchoolAvanza, que con el acompañamiento de la esteticista experta y mentora, Belén Cuendias, impartirá todo el conocimiento que permitirá aprender a detectar y abordar sobre las técnicas de tratamientos corporales y faciales. Este programa está compuesto de nueve módulos formativos y en ellos se tratan temas relacionados con la identificación de los síntomas y signos que la piel manifiesta, análisis de las alteraciones de este órgano desde el punto de vista biológico y científico, modos de diagnóstico, cómo discernir entre un tratamiento estético y una patología cutánea, entre otros contenidos. Este programa tiene una duración de 12 semanas y contiene accesos ilimitados al material de apoyo, 36 horas en directo con la coach Belén Cuendias y acceso a las clases grabadas para repasar el contenido sin importar el número de veces. En el próximo mes de septiembre se iniciará el nuevo ciclo formativo. Si se está pensando en avanzar en el negocio de belleza y se quiere hacer la matrícula, esta puede solicitarse información en el área de contacto de la página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.