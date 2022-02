Sobre el voto equivocado del diputado del PP y la aprobación de la Reforma Laboral se ha escrito mucho. La derecha cargó contra el gobierno: «Ataque a la democracia. Pucherazo. Golpe de estado».



Un amigo me envió un artículo que no se centraba en el hecho y si se alargaba hablando mal del PSOE. No se centraba en lo que cuenta: "El diputado se había equivocado, la validación telefónica no era necesaria, las votaciones no se repiten". Yo le contesté lo siguiente: Clave para centrar la discusión: ¿Se ha repetido alguna vez una votación por un voto equivocado?. (..).

Y esa fue su respuesta: «Este, es un hecho aislado, que no modifica la visión general del estadio, en el que nos encontramos». Supongo que estaba pensando: «Este gobierno no me gusta, los míos son los mejores». Y ya está, ¡la verdad no cuenta!.

Esto me ha llevado a este artículo, «La Banalización de la Corrupción», en el que leo, más o menos lo siguiente: «Un partido, el PP, o cualquier partido, cuando se trata del poder, es capaz de cualquier cosa , de cualquier cosa, desde el acoso, hasta ...................... Es capaz, de ocultar lo esencial y mostrar el accesorio.