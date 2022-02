Tudanca estupefacto Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de febrero de 2022, 08:42 h (CET) Es preciso romper una lanza a favor de Luis Tudanca a propósito de la fracasada reunión con Fernández Mañueco para tratar de la conformación del gobierno en Castilla y León. Antes de comenzar el encuentro, Mañueco le había dicho que, si pronunciaba la palabra "corrupción", él se levantaría y se marcharía; no obstante lo cual, cuando llevaban quince minutos reunidos, Tudanca no pudo resistirse a reprocharle que lo que a ambos los diferenciaba era la corrupción.

"Y en cuanto le he dicho eso -relata después un estupefacto Tudanca- ¡se ha levantado y se ha ido!". Pero aunque pueda parecer natural que el líder popular abandonara la reunión tal como había advertido que haría, conviene ser comprensivos con el socialista: para una persona acostumbrada a servir a las órdenes de Pedro Sánchez, es insólito que alguien cumpla lo que ha prometido. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Qué hay de faroleo y de verdad en Ucrania? Putín ha tirado la primera piedra, Europa contiene el aliento y Biden tiene la respuesta en sus manos El príncipe Andrés El Palacio de Buckingham anunció que nunca volverá a desempeñar un papel real oficial La verdad no cuenta Martín Martínez Martínez, Barcelona Tudanca estupefacto Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Declaración de posible epílogo Ismael López Pozo