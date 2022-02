Declaración de posible epílogo Ismael López Pozo Lectores

viernes, 25 de febrero de 2022, 08:37 h (CET) Buenas noches; cabe decir existiendo coincidentes ocasiones que individualmente estando para personas como situaciones para las que la retirada estando como la mejor estrategia que estando entre las posibles estrategias que pudiendo realizar para tales situaciones, y cabe decir que intenté publicar la presente publicación con anterioridad al tiempo en que publicando la presente mientras por problemas yo tal no pude así publicar mientras la presente pudiendo ser parte de las expresiones que finalizando el que estando como el décimo libro imaginario, que si publicado en un tiempo futuro pues entonces estaría en el trascurso temporal como el décimo libro que yo publicando como mío.



Entre otros en el libro que estando como "Sombras de luz" declaré "me nombran Ismael aunque en la sombra me llame"; cabe decir que actualmente existiendo una expresión apelativa que formada por tres palabras mientras tal expresión estando como Ismael López Pozo.

Al hilo de lo narrado quiero decir que tal expresión apelativa debería estar oficialmente estatalmente con referencia a mi persona en lo que llamando España mientras yo huí de tal por varias ilegalidades que suponiendo una tremenda situación de persecución ilegal que dirigida hacia mi.

Entre otros yo solicité varias regladas ayudas económicas que legalmente pertenecerme mientras yo no recibí tales a pesar de haber solicitado tales correctamente mientras tales ayudas estando oficialmente llamadas como "Renta Garantizada de Ciudadanía" (que estando como una económica ayuda autonómica que reglada) y como "ayuda de urgencia social" (que estando como una económica ayuda reglada que tramitando entre otros la correspondiente institución que llamando como ayuntamiento) y como "el ingreso mínimo vital" (que estando como una económica ayuda reglada que correspondiente a lo que llamando como "Seguridad Social"), y la "RSA" (que estando oficialmente como una reglada ayuda económica que estipulada para una parte de los que llamando como ciudadanos europeos"); cabe decir que tales ayudas no pude percibir por sucedidas ilegalidades mientras ilegalmente también me fueron robados mis bienes bancarios tras haber entregado en oficiales impuestos a lo que llamando como "Estado español" una cantidad económica que superior con respecto al equivalente económico de lo que yo recibí por parte de tal, y así entre otros estando por yo haber realizado la venta de una propiedad de una casa y varios trabajos reglados.

Quiero expresar que ilegalmente fue colocado un conjunto de cámaras en lugares que pertenecientes a un hogar en que yo viviendo durante un tiempo que sucedido con anterioridad a la actualidad mientras así fue tal conjunto colocado para realizar un ilegal show televisivo que supuestamente destinado para realizar trasmisiones televisivas a un gran número supuesto de humanos seres con ayuda que mediación que realizada por trasmisiones televisivas que realizando entre otros a través de un famoso canal televisivo que trasmitiendo imágenes televisivas a tal gran número, y cabe decir decidí huir de tal hogar por lo narrado para entre otros acudir diariamente por los oficiales tribunales españoles para denunciar mis ilegales circunstancias vitales durante varias semanas que sucedieron mientras yo sin hogar viviendo con carencias económicas.

Quiero expresar existiendo enorme manipulación ilegal en sucesos que guardando relación con el televisivo show que ilegalmente así pretendían realizar con mi cuerpo mientras cesó la enormidad del acoso padecido para intentar realizar tal, que intentaba con falsedad mostrarme como si yo estando como un delincuente vulgar.

Cabe decir que estimo que a los que intentaron realizar tal show no convenía mostrar expresiones mías que acerca de la ilegal privatización que realizaron con estatales servicios que entre otros sustentados en gran parte por los impuestos de unos ciudadanos para los que privatizaron tales, y cabe decir que entre otros oficialmente estatalmente yo había denunciado la ilegal corrupción estatal por la que estando sin legales empleos remunerados reglados una cantidad que mayor al 50% de los que considerando como jóvenes que estatalmente oficialmente estando registrados como buscadores de tales empleos.

También estimo relevante decir que yo estimando que existiendo una errónea cultura social por la que usualmente socialmente otorgando indiferencia a las gentes que dañadas por las ilegalidades que cometidas por los trabajadores de tales shows mientras además entre otros fui victima de un ilegal atentado militar que tremendo, y como familia me habían colocado para realizar tal una falsa familia que no estando como igual con respecto a mi verdadera familia biológica.

Actualmente son sucesos tremendos las ilegales indefensiones judiciales que yo recibiendo por parte de lo que llamando como "Estado" español con relación a ilegalidades que en parte estando como las ya narradas mientras cabe decir que judicialmente ilegalmente tal me reclamó judicialmente varias cantidades económicas mientras ya yo sin hogar viviendo con carencias económicas durante una temporal cantidad que superior a los ocho años; también quiero expresar la ilegal colaboración estatal con ilegales suplantaciones de identidad que teniendome como victima mientras varias gentes interpretando "el coma vigente" de la supuesta democracia de tal "Estado" por tales ilegalidades que cometidas por un totalitarismo que impuesto ilegalmente mientras que tal totalitarismo aplicando tiránicas técnicas comunistas para robar ilegalmente a los ciudadanos de un supuesto sistema vigente que oficialmente legalmente proclamado como capitalista.

También quiero expresar que ilegalmente con tales circunstancias vitales me violaron la intimidad mientras así con relación a lo mental y a lo corporal, y así habiendo realizado por realizarme ilegales torturas inhumanas mientras por circunstancias como tales ya murieron dos personas con las que yo atrás guardando amistad a pesar de no estar reconocidas como muertas en lo que estatalmente estando como oficial.

Al hilo de lo narrado quiero expresar que actualmente yo abatido por lo narrado y sin confianza hacia tal "Estado" porque entre otros para mí sería muy peligroso acudir actualmente a lugares que pertenecientes a lo que llamando España, y cabe decir que tales circunstancias me generaron un conjunto de enfermedades mientras que por una de tales enfermedades posiblemente estoy condenado a una posible sordera futura mientras padeciendo la enfermedad de la pobreza ilegal. Cabe decir que me siento impotente y abatido por lo sucedido mientras el persistente acoso ilegal que hacia mi realizado por uno que estando oficialmente reconocido como un poderoso militar español mientras tales circunstancias son inherentes a la existencia ilegal esclavitud que formando estatalmente, y cabe decir que existiendo corrupción por la que entre otros estando apoyando ilegalidades como tales sociales grupos que proclamándose como defensores de los jurídicos derechos humanos para entre otros materializar el ilegal enriquecimiento económico de fortunas económicas que entre otras estando como la de tal militar.

Quiero decir que para indignas situaciones de enorme esclavitud que recibiendo social indiferencia total acaso estando como importante el debate que acerca de posibles suicidios con las posibles formas de tales mientras por lo narrado no es incoherente decir actualmente España para muchos estando como lo que llamando actual Unión Soviética porque tal nación supuesta sólo existiendo en la teoría jurídica que no recibiendo práctica para tales en lo material, y también quiero expresar que deberían estar remuneradas legalmente las supuestas necesidades que acerca de nacionalizar bienes en contravención a la voluntad de los propietarios de tales mientras con las excusas de tales necesidades estando robando bienes.

También decir por lo narrado no queriendo actualmente publicarme literariamente en un futuro con tal oficial identidad apelativa si la problemática mantenerse así con irracional falsedad que estatalmente consintiendo si no realizando publicaciones que formadas por recopilación de textos que actualmente ya publiqué porque como quiera que fuere estando como una ilegal tortura inhumana que dolorosa para mi durante varios años, y cabe emitir saludos.

