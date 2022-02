Información sobre el Curso de Operación de Redes Departamentales, por Academia Colón Emprendedores de Hoy

La Academia Colón Móstoles brinda una amplia variedad de cursos online y presenciales, lo cual ha hecho que se convierta en una de las instituciones con la oferta más diversificada del municipio. Es un centro de formación fundado en el año 1994, que cuenta con 2 sedes en el municipio de Móstoles.

El Curso de Operación de Redes Departamentales es una de las formaciones disponibles en esta academia y pertenece a la familia profesional de Informática y Comunicaciones, en el área profesional de Sistemas y Telemática. En este curso, se obtiene un certificado de profesionalidad.

Todo lo que se debe saber sobre el Curso de Operación de Redes Departamentales El objetivo general de este curso es que los alumnos obtengan los conocimientos necesarios para realizar procedimientos que aseguren la conectividad que ofrece una red departamental. También brinda la posibilidad de que los egresados puedan acceder a los recursos de este tipo de redes, a través de la configuración y supervisión de los elementos de conexión. Además, estarán en la capacidad de instalar el software de red, realizar el mantenimiento necesario y resolver cualquier incidencia detectada.

El Curso de Operación de Redes Departamentales tiene 500 horas de prácticas remuneradas en empresa (unos 3 meses a 7 horas al día) y está destinado solamente a personas de 16 a 30 años o mayores de 45. Es una formación presencial que se desarrolla en un aula de informática y que consta de 3 módulos: implantación de los elementos de la red local, monitorización de la red local e interconexión de redes privadas y redes públicas.

Titulación oficial La Academia Colón cuenta con 2 tipos de formación. Una de enseñanza privada, conformada por cursos diseñados por un equipo pedagógico especializado, y una de enseñanza gratuita, pensada para personas desempleadas y ocupadas, con necesidades de preparación y formación.

Esta academia ofrece una titulación oficial que otorga la competencia para ejercer la profesión y que brinda al currículum una especialización que marcará la diferencia frente a otros candidatos a la hora de buscar empleo. Está dirigida a personas que han adquirido conocimientos relacionados durante su experiencia laboral, pero no poseen una titulación. También para aquellos que desean obtener un diploma oficial que les capacite profesionalmente.

Para acceder a esta formación, es necesario poseer el título de la ESO o tener un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia profesional de Informática y Comunicaciones. Si no se dispone de dicha titulación, se puede acceder con una prueba de competencia. Pertenece al área de Sistemas y Telemática.

Los interesados en especializarse en el Curso de Operación de Redes Departamentales podrán hacerlo en la Academia Colón y, para obtener mayor información, es recomendable visitar su sitio web.



