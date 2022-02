Cómo mejorar la competitividad de los despachos profesionales Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 15:59 h (CET)

Para muchos dueños de despachos profesionales, mejorar su competitividad es un sueño inalcanzable, sin embargo, no son conscientes de las grandes herramientas que las business intelligenceponen a su disposición.

Como el software para asesorías Profiture, el primer software en la nube para la gestión de despachos profesionales, orientado a mejorar el crecimiento y competitividad del negocio.

Las funciones que realiza Profiture En España, existen alrededor de unos 69.000 despachos entre asesorías y gestorías. Pero, a la mayoría de ellas, les cuesta tener un correcto desenvolvimiento debido a la falta de un software adecuado que les facilite muchos de sus procesos. Por eso nació Profiture, la primera plataforma en la nube que brinda una solución flexible, mostrando la rentabilidad de los clientes, impulsando la productividad del equipo e identificando nuevas oportunidades, ya que puede ser configurada dependiendo de las necesidades del despacho.

Aparte de consultar datos fundamentales como facturación, contabilidad y datos de los clientes, Profiture permite aumentar la rentabilidad tanto del despacho, clientes y organización. Mejora la productividad, ya que controla las tareas y el tiempo dedicado a cada cliente, la carga de trabajo del equipo y la productividad individual y total, ayuda a tener mejor conocimiento y una visión general de las incidencias sus clientes y de las nuevas ideas e iniciativas que propongan sus empleados, para no desaprovecharlas. Estos son algunos de los motivos por los cuales todos los despachos deberían contar con los servicios que ofrece Profiture.

¿Cómo disponer de Profiture? La manera más fácil y segura de disponer del software Profiture es a través de su página web. Una vez que el cliente se pone en contacto con ellos, puede acceder a una demostración para que sea testigo de todos los beneficios que trae la instalación de este software en un despacho. Los asesores expertos de Profiture enseñan paso a paso a sus clientes cómo mejorar su rentabilidad a través de esta plataforma.

Otro de los beneficios que Profiture ofrece es que, mediante un paquete base que incluye 4 usuarios (1 director y 3 técnicos), adicionalmente, sus clientes pueden configurar la suscripción añadiendo usuarios de los tipos: director, responsable y técnico. De esta manera, este software facilita el control de las diferentes operaciones que se llevan a cabo en su negocio. Como dato, los interesados pueden acceder a un paquete básico de Profiture por tan solo 85 € al mes.

Ahora, los despachos pueden crecer y aumentar su competitividad con tan solo la ayuda de Profiture, un software totalmente confiable y especializado en la gestión de despachos.



