La importancia de controlar la rentabilidad de los clientes del despacho Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 15:35 h (CET)

El objetivo de toda compañía es generar ganancias y ser rentable, lo cual está estrictamente relacionado con su forma de gestión.

Una empresa solo es buena si genera rentabilidad, por tanto, este es un factor que debe ser altamente considerado.

Las empresas de servicios no están exentas de esta regla y, debido a la carencia de productos tecnológicos que ayuden a mejorar la rentabilidad, nace Profiture. Este es un software para gestión de asesorías, gestorías y despachos profesionales que ayuda impulsar el crecimiento y productividad del negocio.

Importancia de determinar la rentabilidad por cliente La rentabilidad es uno de los aspectos más importantes de una empresa, debido a que permite conocer la eficiencia de la inversión. Asimismo, ayuda a indicar la cantidad de capital que ha sido recuperado. Si un negocio no tiene rentabilidad, no tendrá sostenibilidad en el tiempo y, por tanto, está condenado al fracaso.

En el caso de los despachos, el hecho de tener una gran cantidad de facturación no significa que los porcentajes de ganancia sean mayores. Es necesario conocer qué clientes generan mayor rentabilidad y qué tienen en común. De este modo, se puede tener una visión más clara sobre qué tipo de clientes se quieren adquirir en la asesoría.

En la determinación del porcentaje de rentabilidad, se deben tener en cuenta diferentes factores. Entre ellos, el tiempo dedicado a cada cliente, la tecnología utilizada para dar el servicio, el alquiler del despacho y los suministros, entre otros. Todos estos cálculos se pueden realizar de manera más sencilla y precisa con la ayuda de Profiture.

Profiture: un software que genera rentabilidad El uso de tecnologías como Profiture es la mejor herramienta para determinar la rentabilidad de los clientes, evitando realizar los cálculos a mano. Este software es capaz de generar de manera automática informes para analizar la rentabilidad de todas las áreas de interés de manera mensual y anual. Estas incluyen tanto los clientes como los diferentes departamentos y empleados. Así, el usuario puede visualizar los resultados obtenidos, llevando un mayor control y tomando las decisiones adecuadas. De este modo, se garantiza un funcionamiento más eficiente y mayor bienestar para el negocio.

Este sistema también permite automatizar tareas manuales y facilitar la comunicación con los clientes. Optimizando estos procesos, el programa permite aumentar la cartera de clientes sin tener que sumar personal al equipo, por tanto, la rentabilidad aumenta.

Profiture ha logrado automatizar el sistema de los negocios de asesoría, gestoría y despachos profesionales. Esto proporciona ventajas en la disminución de los tiempos de gestión y en las ganancias obtenidas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.