La contratación de directivos temporales bajo Interim Management

Las empresas atraviesan momentos complejos como la profesionalización, reestructuración, ventas o adquisiciones, digitalización o transformación del modelo de negocio. En estos momentos, las necesidades de talento directivo crecen y en ocasiones no se ajustan al talento interno disponible para abordarlas.

Cada vez son más las empresas grandes y pequeñas que optan por reforzar su equipo incorporando directivos bajo la modalidad de Interim Manager o director de transición. Este servicio mercantil que ya ha sido exitoso en el Reino Unido, llega a España de la mano de empresas especializadas que lideran este método de contratación.

AMG Interim Managers es una de las empresas pioneras en España que pone a disposición de cualquier tamaño de empresa un equipo de directivos experimentados en diferentes áreas profesionales (Dirección General, Finanzas, Marketing, Operaciones, etc.) capaces de imprimir velocidad en momentos clave e impulsar las transformaciones necesarias con la máxima rentabilidad.

¿Cuáles son las ventajas de tener un Interim Manager en la empresa? Son varios los beneficios que obtienen las empresas cuando contratan los servicios de un Interim Manager si se compara con la labor desempeñada por un ejecutivo tradicional. Con AMG Interim Managers la incorporación es inmediata, no requiere lentos procesos de selección y contratación, la relación es mercantil y no genera pasivos laborales. El Interim Manager tiene una visión clara y neutral en la toma de decisiones, alineada con los objetivos de la empresa. Muchos directivos contratados laboralmente se dejan afectar por las costumbres no controladas de la empresa y priman su permanencia en el puesto frente a su eficiencia. El Interim Manager es resiliente, afronta la adversidad con automotivación y aplica soluciones efectivas en los momentos más complicados.

¿Cómo opera la figura del Interim Manager? Este profesional del alto nivel trabaja dentro de la compañía como un empleado más, como un directivo que debe desplazarse hasta la empresa para cumplir con sus funciones o hacer teletrabajo. AMG Interim Managers maneja cinco etapas para establecer el proceso de Interim Management: en la primera fase, se realiza una evaluación inicial de la compañía. En segunda instancia, se efectúa un diagnóstico corporativo más profundo para detectar las necesidades reales de la empresa y después en el tercer paso, se genera un plan de acción. Después, en la cuarta etapa, se inicia un plan de ejecución y por último, llega la fase de salida, donde esta figura termina el proceso y continúa con la formación de otros directivos de la compañía si es necesario. Personas, Innovación y Tecnología, los tres pilares con los que AMG Interim Managers quiere posicionarse en el mercado como la mejor alternativa de Interim Management en España.