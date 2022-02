El estado y el funcionamiento del intestino e hígado son claves para la buena salud Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 13:45 h (CET)

Dos de los órganos esenciales en el mantenimiento de un buen estado de salud son el intestino y el hígado. El intestino contiene un gran número de microorganismos vivos muy diversos que son clave para el funcionamiento del sistema inmunológico y para la digestión de los nutrientes, su metabolización, la síntesis de vitaminas, hormonas, neurotrasmisores y mucho más.

El hígado es el principal órgano depurador del organismo y, por ello, es imprescindible para eliminar sustancias tóxicas.

Ambos órganos pueden ver afectado su funcionamiento cuando la persona no sigue un régimen de alimentación saludable. Por esta razón, es importante conocer y entender cómo funciona el organismo para personalizar el tipo de alimentación y adquirir hábitos más saludables, adaptados a las necesidades de cada individuo. En este sentido, Brenda Ballell es una especialista que orienta a las personas para que puedan adoptar estos hábitos y mejorar su salud.

El buen funcionamiento del intestino es relevante para preservar la salud Muchas patologías o trastornos son el resultado de alteraciones en la microbiota intestinal. La microbiota es comúnmente conocida con el nombre de flora intestinal y es un conjunto de bacterias presentes en el intestino, además de otros microorganismos como parásitos y hongos.

Estas bacterias son esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, entre otras funciones, y cuanto más diversa es la microbiota, la persona gozará de mejor salud y mejor inmunidad para hacer frente a muchas enfermedades.

Los pensamientos y las emociones provocan cambios en el sistema inmune y en el sistema hormonal. A su vez, estos sistemas interactúan con la flora intestinal, por lo cual alguna alteración de la misma puede afectar y generar algun desorden en estos sistemas.

Cuando hay inflamación en el intestino, desequilibrio y falta de diversidad en la microbiota, se produce una menor cantidad de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, haciendo que la persona se sienta decaída, cansada y ansiosa. Por eso, es importante detectar y eliminar las bacterias, parásitos u hongos que provocan el desequilibrio en la flora intestinal, con la finalidad de que el sistema inmune y el resto de los sistemas interrelacionados funcionen de forma adecuada.

Consejos para cuidar la microbiota intestinal Para conservar la diversidad de la microbiota intestinal y que el organismo esté preparado para hacer frente a diversos virus, bacterias o cualquier agente infeccioso es necesario seguir una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, basada en alimentos reales (no procesados) y lo más variados posible. Asimismo, es muy importante evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico. Además de incorporar prácticas como la meditación, que contribuyen a reducir emociones como el estrés o la ansiedad, evadiendo de esta manera la disbiosis intestinal y la inflamación.

Es importante analizar en profundidad a la persona y validar, mediante estudios específicos de heces, en qué condiciones se encuentra su microbiota y, de esta manera, poder identificar cuáles son los alimentos más recomendables y poder incorporarlos en sus hábitos.

Asimismo, existen alimentos ricos en probióticos que contribuyen a mantener una buena flora intestinal, como los fermentados, entre los cuales se puede mencionar el yogur, el kéfir, el chucrut, etc. También se recomienda consumir alimentos ricos en fibras prebióticas como la patata y el boniato, cocinados y enfriados 24 horas en la nevera, cebolla, plátanos, manzanas y alcachofas, entre otros.

El equilibrio en la microbiota intestinal contribuirá de forma determinante a mejorar y preservar la salud del individuo.

Brenda Ballell es licenciada en farmacia, especialista en bioquímica clínica y experta en psiconeuroinmunología (PNIE) y nutrición ortomolecular. Esta profesional analiza con profundidad a sus pacientes para entender su situación y poder proponer un programa de salud personalizado, que se adapta específicamente a sus necesidades. Para solicitar una cita con ella, se puede acceder a un link ubicado en su página web www.brendaballell.cat.



» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.