La reactivación económica se ve impulsada por la demanda de la vivienda Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 13:32 h (CET)

En el mercado financiero actual, definido por su carácter cambiante y álgido, es necesario tomar decisiones acertadas y consecuentes. La reactivación económica ha sido impulsada gracias a la demanda de la vivienda, lo cual propicia que resulte necesario tener una asesoría centrada en el sector para poner en marcha estrategias convenientes.

Las empresas promotoras y constructoras valoran más la agilidad en la obtención de financiación a los proyectos y de forma simultánea dan preferencia a las fuentes de financiación que sean fiables y rápidas. EuroDiner se ha establecido como la consultoría financiera en su sector, ya que gestionan financiación mediante plataformas y entidades alternativas a la banca tradicional.

¿Cómo la demanda de vivienda ha propulsado una reactivación económica? El sector inmobiliario sigue en crecimiento a lo largo y ancho de España y constituye una de las mayores causas de préstamos a entidades bancarias en el país. Sin embargo, no todas las personas tienen las facilidades de acceder a dichos préstamos. Tan solo en el segundo semestre del 2021, el precio de la vivienda creció en un 3,3 % y las compraventas de dichos domicilios aumentaron en un 53,5 % aún en plena pandemia.

Es precisamente este sector uno de los que más ha dinamizado la economía nacional, tanto que ha experimentado un alza que no se reflejaba desde 2019. Los economistas y expertos afirman que la alta demanda de viviendas va a seguir siendo una de las propulsoras de la reactivación económica española, dadas las exigencias del mercado y la gran cantidad de personas que buscan un domicilio.

De la misma forma, cada vez más empresas constructoras de proyectos residenciales, promotoras del sector y más tipos de negocios como el hotelero e industrial necesitan financiación para crecer, pero no encuentran ayuda en la banca tradicional.

Financiación inteligente y coherente de la mano de EuroDiner Acceder a un piso o vivienda no es una tarea sencilla y, además, se complica con el panorama financiero actual, ocurre lo mismo con las empresas de construcción. Por tal motivo, obtener una financiación dirigida a empresas promotoras, empresas hoteleras, industriales y consultoras de proyectos residenciales es una forma eficiente de lograr los compromisos adquiridos y llegar al fin determinado de cada proceso.

EuroDiner ofrece un servicio de intermediación para préstamos tanto a particulares como a empresas, incluso a aquellos que no han podido acceder a las entidades financieras convencionales. Su estrategia también está pensada para diversas empresas que desean financiamiento para sostenerse. Sus vías de financiación van desde 1 millón a 120 millones de euros y, en el caso de promotores, constructores o inversores inmobiliarios va hasta los 150 millones de euros. De esta manera, se puede finalizar la construcción y devolverla al circuito inmobiliario.

Los préstamos ofrecidos por esta consultoría no aparecen en CIRBE y no solicitan desembolsos iniciales por el estudio de la operación, también tienen garantía hipotecaria con un plazo de hasta 36 meses y hasta un 50 % de valor de tasación. Asimismo, la empresa ofrece una asesoría personalizada y profesional para cada caso.

Las personas que estén interesadas en sus servicios pueden contactar con los profesionales mediante su página web, vía telefónica o en su correo electrónico: info@eurodiner.es.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.