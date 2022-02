¿Cuáles son los beneficios de los sujetadores de algodón orgánico? Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:54 h (CET)

Para que la ropa interior sea de calidad, esta debe cumplir unos estándares de excelencia en sus materiales con el fin de proporcionar comodidad. No obstante, no todos gozan del mismo cuidado, ni se ajustan a factores tan importantes como la sostenibilidad.

En este caso, los beneficios de los sujetadores de algodón orgánico pueden significar el aspecto que destaca durante la elección entre uno u otro.

Udhara es una marca de lencería natural que se ha establecido como un referente en su sector y que cuenta con productos amigables con el medioambiente y ajustados a las exigencias del mercado.

¿Cuáles son los beneficios de los sujetadores confeccionados a base de algodón orgánico? Entre las múltiples ventajas que tiene usar prendas de este tipo hechas con algodón orgánico destaca que son transpirables y que permiten cuidar la piel adecuadamente. Además, son ideales para todo tipo de mujer, incluso las embarazadas, ya que mantienen sujeto el pecho incluso en estado de hipersensibilidad y no ejercen ningún tipo de presión. Asimismo, son hipoalergénicos, fácilmente adaptables y evitan rozaduras o eccemas causados por el sudor o exceso del mismo.

Otro gran pilar de este tipo de sujetador es que está libre de agentes tóxicos y todo tipo de químicos nocivos para la piel y la salud en general. Igualmente, tienen gran durabilidad, soportan hasta cien lavados sin que se genere ningún daño en su composición y mantienen la firmeza de la zona, proporcionando bienestar sin la necesidad de llevar aros ni varillas. Sin embargo, su beneficio más importante radica en que no crea ningún impacto negativo en el entorno, ya que es ecológico y responsable con el medioambiente.

Udhara, lencería sostenible con sujetadores de algodón orgánico de primer nivel El algodón orgánico es más sostenible que el poliéster, el poliéster reciclado y el algodón convencional, ya que necesita un 90 % menos de agua y 60 % menos de energía que el algodón tradicional y se usan plaguicidas naturales en su siembra.

Udhara implementa este algodón orgánico en la creación de sus productos, entre ellos los sujetadores. Debido a que utiliza tejidos naturales, esto repercute de forma positiva en la piel, algo que no ocurre con los tejidos sintéticos. De hecho, ese tipo de tejidos incluyen sustancias dañinas como fltalatos, nonifenoles, azoicos y dispersantes.

En Udhara piensan en el cuidado de la piel de sus clientas y del medioambiente, todo ello de manera integral y ofrecen sujetadores de algodón orgánico a precios accesibles y con alta calidad. Asimismo, disponen de descuentos por la compra de packs del 10 % en conjuntos de sujetador y braga clásica y del 17 % en la compra de tres bragas.

El compromiso ambiental de esta empresa es un aspecto que la diferencia del resto. Sus sujetadores están disponibles en colores como negro, blanco y nude y son fabricados en Portugal y España. Para conocer el catálogo o hacer la compra de uno de estos se puede contactar con la empresa, mediante su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.