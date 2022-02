Ideas de negocio innovadoras Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:34 h (CET)

Las personas que llevan tiempo dándole vueltas a cómo montar su propio negocio diferente y rompedor, y con la llegada de 2022 se han propuesto no postergar más el inicio de esta nueva etapa profesional, seguramente ya sabrán cuáles son los sectores que actualmente tienen más tirón en el país y cuáles apuntan a tener, además de un buen presente, un buen futuro.

Los que aún tienen dudas pueden descubrir ideas de negocio innovadoras y darse la oportunidad de emprender siendo quien siempre han querido ser.

La salud, prioridad de los consumidores Lo primero a repasar son los segmentos de actividad que reciben el aplauso de todo tipo de públicos. Dos de los más evidentes actualmente y tras dos años de pandemia, con sus respectivas reducciones de aforos y cierres obligados, son el ocio y la salud, cuyos modelos encajan con esas ideas de negocio innovadoras.

Una innovación que tiene mucho que ver con la flexibilidad horaria y la tecnología. ¿Por qué? Porque después de tanta norma y tanta regla el consumidor quiere hacer lo que quiera cuando quiera. Por tanto, aquellas marcas que tengan un modelo que ofrezca esta doble diferenciación tendrán para empezar mucho ganado.

Personalización del servicio Y es que esa flexibilidad y ese acceso a la tecnología se traduce en una personalización del servicio que la gente ahora busca sí o sí. Una marca que lo ofrece a día de hoy está vinculada con la salud en su vertiente fitness y se llama Anytime Fitness.

Anytime Fitness – la franquicia más grande del mundo en su sector, con cerca de 5000 clubes en más de 30 países – puede presumir de estar en ese listado de ideas de negocio innovadoras por lo fácil que hace a sus socios acceder a sus servicios.

Digitalización y flexibilidad Unos servicios que, como se apuntaba en las líneas anteriores, están absolutamente personalizados gracias a suCoaching Model. ¿En qué consiste? Precisamente en ofrecer a cada socio planes de entrenamiento que se ajusten a su estado físico, disponibilidad, retos de salud y objetivos fitness.

Planes de entrenamiento que pueden llevarse a cabo tanto dentro de los clubes de la cadena como fuera de sus instalaciones, gracias a la férrea apuesta por la tecnología de esta marca. Y es que para hablar de ideas de negocio innovadoras en pleno siglo XXI no queda otra que hablar de ideas de negocio en las que la tecnología tenga una fuerte presencia.

Anytime y Anywhere Y Anytime Fitness la tiene. La tiene por la tecnología con la que están dotadas sus máquinas, para que sus usuarios entrenen escuchando o viendo su música o series favoritas, y por la app que todos sus usuarios tienen disponible para entrenar cuantas veces quieran y donde quieran, gracias a los más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios que la componen.

Con una filosofía basada en ser más Anytime y más Anywhere que nunca, Anytime Fitness permite a sus socios cuidarse bajo la supervisión directa o en remoto de sus entrenadores. Hay opciones para todos los gustos. El usuario solo ha de escoger la que mejor se adapte a sus expectativas y exigencias, valiéndose o no de la tecnología.

Tecnología y privacidad Hablando de tecnología, es importante destacar que entre las últimas herramientas tecnológicas que Anytime Fitness ha incluido en su red figuran el analizador de masa muscular Evolt, el medidor de frecuencia cardíaca MyZone y las pistolas y rodillos para la terapia de percusión de Theragun e Hyperice.

Otra cosa importante cuando se habla de ideas de negocio innovadoras es marcar la diferencia con cosas que aparentemente pueden parecer básicas, pero que hoy día hoy están muy pero que muy valoradas por los consumidores, como es la higiene, la seguridad y la privacidad.

Seguridad e higiene Un trío de ases que Anytime Fitness tiene en sus cartas. Sus instalaciones disponen de todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para hacer de sus clubes espacios seguros donde sus socios puedan entrenar tan tranquilos como si estuvieran en sus propias casas. No solo eso. También pueden ducharse y cambiarse en las duchas y vestuarios individuales con los que la marca dota a sus centros.

Gimnasios que se abren todos ellos – 24 horas al día y los 365 días al año – con una llave universal que Anytime Fitness ofrece a sus socios cuando se inscriben. De esta forma, esos usuarios pueden entrenar tanto en el club que se encuentre más cerca de su lugar de trabajo o residencia, o en algún otro que esté algo más lejos o directamente en el que haya en la ciudad (de dentro o fuera de España) en la que vayan a pasar unos días de descanso o unas vacaciones más largas.

Respaldo de inversores y usuarios Flexibilidad y personalización son dos factores que hacen que algunos negocios sean innovadores y por tanto reciban el espaldarazo de los inversores y consumidores. Los interesados pueden unirse a ideas de negocio innovadoras que tengan todo para triunfar, que sean diferentes y destaquen por lo bueno, que hagan proyectarse como ese emprendedor o inversor que siempre se ha querido ser. Si se tiene claro que este es el camino, hay que lanzarse a recorrerlo y empezar una nueva etapa profesional para llegar a ser la persona que siempre se ha querido ser. Como dice Anytime Fitness, “#LetsDoIt”.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son los beneficios de los sujetadores de algodón orgánico? Seotek, estrategias de marketing digital y diseño web para empresas ¿Cuáles son las ventajas de contar con una fábrica digitalizada?, por Overtel Los usuarios opinan sobre el Grupo Reprepol Por qué elegir a la cadena Grupo Reprepol para abrir una tienda de ropa infantil