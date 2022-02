Regalar estancias en casas rurales para 2 personas con BonoIncentivo Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:19 h (CET)

Hoy en día, entre tanto estrés y ruido de la ciudad, son necesarios entornos que brinden paz y tranquilidad. Para una empresa inteligente que use el marketing promocional para captar y aumentar clientes, regalar estancias en casas rurales para 2 personas es una excelente opción que no solo crea un gran incentivo en el premiado, sino que además lo conecta de forma sentimental con la compañía.

BonoIncentivo se especializa en ofrecer bonos de viajes y regalos a empresas para que se implementen en sus estrategias de captación y fidelización de clientes. Sus precios son competitivos y la han convertido en la iniciativa líder en su área.

¿Por qué premiar a los clientes con un Bono Rural es una excelente forma de fidelización y captación tan acertada? La estancia en entornos rurales está ampliamente difundida en España, es uno de los tipos de vacaciones predilectos por los habitantes del país, ya que este cuenta con pueblos de gran belleza e historia, lo que permite descansar de forma apacible y liberarse del estrés de la ciudad. Vivir una experiencia rural regalada por una empresa es una gran muestra de cuidado y afecto por el cliente.

Cualquier compañía que use esta estrategia a su favor está creando un alto grado de cercanía, está diciéndole al cliente que este es importante y que lo valora, al mismo tiempo que crea en el público general una idea positiva e identitaria de valor especial que le hace brillar y resaltar por encima de su competencia y el mercado en general. Escoger este método de regalo para los clientes de todo tipo de empresas siempre será beneficioso, conveniente y oportuno. Es una inteligente forma de crear más conexión con la marca, lograr más reconocimiento y aumentar ventas.

BonoIncentivo ofrece estancias rurales para 2 personas Una campaña de marketing bien aplicada y sustentada en este regalo es un propulsor a favor de la marca, lo que crea recordación y posicionamiento en el sector. En BonoIncentivo, se encargan de que todo el proceso sea placentero y adecuado, por ello, dan toda la flexibilidad al cliente para que este pueda organizar con calma y tiempo su viaje, garantizando la calidad del mismo y la comodidad de los agasajados.

Dan 1 año para que cada ganador pueda usar su bono en la fecha y estación del año que desee y más se adecúe a sus necesidades. Este bono incluye 2 noches para 2 personas, alojamiento, desayuno, casas y hoteles rurales por toda España, además del indiscutible sello de calidad que mantiene a esta iniciativa a la vanguardia. Cualquier interesado puede contactarlos a través de su página web y solicitar presupuestos de acuerdo a sus requerimientos y necesidades.



