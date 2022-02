¿Por qué los sábados son de Solo Planet? El club madrileño que ofrece diversión nocturna garantizada Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:22 h (CET)

Madrid es una de las ciudades europeas con más y mejor vida nocturna. Tanto la gente local como los turistas llenan los bares y los clubes en búsqueda de buen ambiente, amigos y diversión. Planet Club, ubicado en el centro de la ciudad, lleva diez años de trayectoria ofreciendo fiestas que destacan por un ambiente de primera y por un excelente servicio VIP.

El local abre los 365 días del año en el horario de 20:00 h a 03:00 h, y su éxito se debe a sus fiestas llenas de música, color y entretenimiento. En particular, cada sábado tiene lugar el icónico Solo Planet, una experiencia única en la ciudad que ya tiene muchos adeptos.

Solo Planet: la fiesta madrileña de los sábados Sábado tras sábado, Planet Club rompe récords con la fiesta Solo Planet, el encuentro estrella de los fines de semana madrileños desde hace más de dos años. La propuesta incluye la posibilidad de disfrutar de los mejores DJ para bailar o, simplemente, gozar de la música y la compañía en una de las mesas. En el local hay distintos espacios para el público, como pistas de baile, reservados y zonas VIP.

Durante la noche del sábado también es posible disfrutar de las mejores bebidas, ya que Planet Club ofrece una carta con gran variedad de licores importados de máxima calidad que se pueden pedir en copa o botella. En las distintas barras del club se preparan cócteles de moda y clásicos también, en una oferta que resulta muy variada. El servicio de cachimba es otro condimento disponible en las noches de Planet Club, donde el objetivo siempre es disfrutar de la fiesta al máximo.

Los tickets para la fiesta se pueden adquirir con anticipación en el sitio web de Planet Club. Hay entradas individuales que incluyen una copa y también se pueden reservar mesas con capacidad para hasta cinco personas en distintas zonas VIP del local.

Fiesta todo el año con visitantes de todos los continentes No importa el día, Planet Club siempre está abierto. Además de los eventos como Solo Planet, el local destaca por sus fiestas temáticas en fechas destacadas como San Valentín, Noche de Brujas o Navidad.

Además, se reciben turistas y visitantes de todas partes del mundo, muchos de los cuales vuelven fascinados después de vivir una experiencia de entretenimiento única en la ciudad. Gracias a ello, Planet Club encabeza las listas de locales nocturnos favoritos de la ciudad y todas sus reseñas online son absolutamente positivas.

Los sábados, la fiesta Solo Planet en Planet Club es una cita obligada para los amantes de la diversión nocturna. Siempre es recomendables sacar las entradas con antelación, ya que, para garantizar la comodidad de los asistentes, el aforo es limitado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.