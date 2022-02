Regalar vuelos como producto estrella dentro del marketing promocional Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:13 h (CET)

Actualmente, existen distintos métodos para fidelizar clientes y conseguir una cercanía con estos, pero no todos funcionan. Por este motivo, siempre es necesario buscar estrategias a favor de dicho propósito.

Precisamente, las experiencias se han erigido como la forma más oportuna y conveniente que crea en la clientela sensaciones positivas y un alto grado de recordación. Regalar vuelos como producto estrella dentro del marketing promocional es una opción acertada e inteligente.

Pensando en esto, es que BonoIncentivo se ha consolidado. Se trata de una compañía especializada en ofrecer bonos de viajes a empresas para que sean implementadas en sus campañas de captación y fidelización de cliente a través de marketing promocional.

¿Por qué regalar vuelos resulta una estrategia efectiva para todo tipo de compañías? El cliente valora más la experiencia por encima de otras opciones de regalo, ya que permite que se den espacios de sociabilidad, esparcimiento y disfrute. Es una estrategia inteligente porque propicia que el cliente cree una conexión entre la experiencia de placer con la marca que le ha regalado dicho viaje. Está demostrado que esa correspondencia posibilita un alto grado de relación entre el cliente y la empresa, lo que propicia una alianza sentimental y emocional con la idea de negocio.

Sin darse cuenta, el cliente crea lazos de compromiso que no son forzados, sino que se adiestran y exteriorizan de forma positiva por la motivación que se ha generado en sí mismo por el regalo recibido. El regalo de un vuelo se convierte en un incentivo que estimula al premiado a mantener la relación con la compañía que le ha premiado y posibilita que anime a más personas a volverse compradores de dicha marca. Es decir, de una motivación y estímulo se pasa a un crecimiento económico para la compañía, que gana en sentido económico y en reconocimiento ante el público, lo que abre sus posibilidades de captar a nueva clientela.

Promociones de viajes en BonoIncentivo BonoIncentivo vende bonos de viajes que integran grandes comodidades. Sus paquetes actuales son: BonoVuelo, Bono Noches de Hotel, BonoEuropa, BonoSpa, BonoRural, BonoRelax y BonoApartamento. Cada bono está pensado para ser una excelente metodología para mantener y aumentar clientes, al mismo tiempo que aumenta el posicionamiento de la empresa mediante la promoción de dichos regalos.

Desde su página web, se puede solicitar un presupuesto y comprobar las diversas empresas que han confiado sus campañas promocionales a ellos. De hecho, su estandarte es dar a conocer que una campaña promocional puede ser económica y efectiva al mismo tiempo.



