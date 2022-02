El Grupo Best ofrece un nuevo servicio de reformas

Cada vez son más los acuerdos que firma el Grupo Best para cubrir todas las necesidades del cliente y ampliar el servicio 360 grados que les ofrece.

El grupo franquiciador Best, formado por Best House (agencia inmobiliaria), Best Credit (agencia financiera) y Best Services (agencia aseguradora y de servicios), tiene como reto ofrecer un servicio cada vez más completo a sus clientes, satisfaciendo todas sus necesidades desde la compra-venta y alquiler hasta el momento de empezar a vivir en su nuevo hogar.

Ahora los clientes del Grupo Best podrán también llevar a cabo la reforma de su vivienda, local o edificio a través de ellos. Esto es gracias al recién firmado acuerdo con la mayor empresa de reformas de España, que tiene presencia nacional a través de 150 licenciatarios en las principales ciudades de España.

Ambas empresas comparten valores como son la profesionalización de sus respectivos sectores: el inmobiliario y el de las reformas, ambos afectados por el intrusismo laboral. También apuestan por la calidad, las garantías y la búsqueda de sinergias que los lleven a colaborar con otras empresas solventes y serias.

A través de este acuerdo, los clientes podrán disfrutar de una serie de herramientas que facilitarán la planificación de la futura reforma. La primera de estas es una calculadora automática que permite cuantificar el precio de la reforma de una vivienda en cualquier parte de España a través de un proceso sencillo y online.

Esta interfaz permite al cliente introducir unos datos básicos del tipo de vivienda que se quiere reformar y del tipo de reforma que se quiere realizar. Primero se selecciona el número de habitaciones a reformar, para pasar a seleccionar parámetros como el tipo de suelo, cocina, puertas, ventanas, instalaciones, climatización, calefacción o pintura.

La segunda de las herramientas es el renderizado de viviendas. A través del envío de un plano acotado de la vivienda a reformar e imágenes de la misma, esta herramienta permite crear imágenes en 4K de cómo quedaría la vivienda reformada y con los muebles implantados. De esta forma, en 3 días, se puede ver el antes y el después del inmueble a través de imágenes fotorrealistas en 4K, un plano cenital 3D y un panorama 360º.

El último elemento es el contrato con garantías. Con relación a este, se garantiza el plazo de finalización de la reforma y por cada día de retraso hay una penalización de 50 euros sobre el importe apalabrado. A lo que se suma una garantía de 2 años en la reforma realizada.

Estas herramientas proporcionan el servicio más completo y competitivo del mercado en reformas integrales, cocinas y baños, ofreciendo a su vez precios ajustados y la garantía de una marca de confianza. Este nuevo servicio supondrá un valor añadido para las inmobiliarias Best House, además de un paso adelante para seguir posicionándose como una empresa líder en el sector inmobiliario y diferenciarse así de sus competidores, con un servicio cada vez más completo.