Tratamientos con coronas dentales en Deltadent Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:41 h (CET)

La corona dental es una cubierta colocada sobre los dientes dañados de una persona para mejorar la estética y la funcionalidad. Actualmente, las coronas dentales pueden colocarse sobre la línea de la encía y, además, pueden incluso reemplazar completamente una pieza dental totalmente deteriorada.

Actualmente representan uno de los recursos procedimentales de la odontología más usados por quienes tienen interés en mantener una apariencia bucal sana y pulcra. Son prótesis dentales fijas porque se encuentran pegadas sobre las piezas. Su aplicación y mantenimiento solo los debe llevar a cabo un odontólogo profesional debidamente certificado.

¿Cuándo son necesarias las coronas dentales? Deltadent es una clínica odontológica privada fundada en el año 2007. Desde entonces, se ha especializado en ofrecer todo tipo de tratamientos para la salud bucodental en su sede ubicada en el barrio Chamartín de Madrid. Allí, el doctor Alberto Meriñán Sebastían dirige un equipo de profesionales que se apoya en alta tecnología para responder adecuadamente a sus pacientes.

Según estos especialistas, las también conocidas como fundas dentales, son la respuesta cuando el paciente presenta obturaciones graves en su dentadura. También cuando tiene piezas desgastadas, fracturadas o manchadas. Asimismo, la aplicación de una corona dental es útil como medida preventiva para proteger un diente débil o para cubrir una prótesis dental. Suelen usarse como soporte para la colocación de un puente.

Por lo general es el profesional de la odontología quien debe decidir sobre la pertinencia de colocar o no una o varias fundas dentales. Es quien hace el contacto con el laboratorio para su elaboración y le ofrece las alternativas sobre qué tipos de coronas son la mejor opción. Existen varios tipos y materiales sobre los cuales elegir.

Protocolo para la realización de las coronas dentales Para obtener una corona o funda dental, como comúnmente se las conoce, se sigue el siguiente protocolo. En primer lugar, se lleva a cabo la reconstrucción de la pieza dental que va a recibir la corona.

En segundo lugar, se hace la toma de medidas. Esta se puede realizar con los tradicionales materiales de impresión, o con el novedoso sistema de Escáner Intraoral. El escáner intraoral es un dispositivo electrónico que reproduce en imágenes 3D las estructuras anatómicas de la cavidad bucal, permitiendo así crear un documento digital de la misma.

En tercer lugar, tiene lugar la confección de las coronas mediante sistema CAD-CAM. El CAD (computer-aided desing)-CAM (computer- aided manufacturing), en sus siglas en inglés, es un método digital que permite diseñar de forma precisa mediante un programa de ordenador.

A continuación, se hace una prueba de las estructuras y se verifica que se adapten perfectamente. Finalmente, las coronas terminadas se colocan en la boca.

Variedad de coronas dentales en Deltadent En la antigüedad lo más común era utilizar metales preciosos como el oro para fabricarlas. Hoy en día la tecnología emplea materias primas más nobles y estéticas para elaborarlas. La clínica implanta coronas de níquel o platino, además de las tradicionales de oro. Los metales suelen ser muy duraderos y resistentes.

En cuanto a otros materiales, la porcelana ofrece al paciente una solución más asequible con un aspecto más natural. Otra ventaja de este material es que es biocompatible, lo que garantizará que no habrá efectos secundarios tras el tratamiento. Lo mismo pasa con el zirconio. Su apariencia es natural y también son compatibles con el organismo humano, por lo que no habrá rechazo o reacciones alérgicas. Incluso pueden combinarse hasta dos materiales para darle propiedades especiales o atender requerimientos estéticos específicos.

En Deltadent ofrecen, por ejemplo, coronas de porcelana pura o combinada con núcleos de metal como platino o zirconio. Esto sirve para darles mayor consistencia al núcleo de la pieza y garantizar mayor firmeza y durabilidad. Cualquier elección debe pasar antes por la revisión y recomendación de un odontólogo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.