Asilvestrats garantiza la diversión en cualquier celebración con el láser tag Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:29 h (CET)

En cualquier tipo de fiesta la diversión debe estar garantizada, pues son ocasiones para socializar, conversar y pasar un momento agradable y digno de recordar.

Cataluña es una tierra de grandes celebraciones, entre las cuales destacan las fiestas mayores de pueblos.

El láser tag es un juego deportivo de simulación de combate que cada vez gana más adeptos.

Implementar este divertido juego en las fiestas mayores de los distintos municipios que conforman todo el territorio, podría ser una opción muy acertada para asegurar la diversión en las celebraciones. Asilvestrats es una empresa dedicada a ofrecer este servicio. Se trata de un esparcimiento sano y para todas las edades.

Un juego versátil y para todas las edades La tecnología ha propiciado que tanto niños como adultos pasen muchas horas frente a pantallas, como la del móvil, tableta u ordenador. Implementar láser tag como juego para todas las edades, no solo implica salir de dicha monotonía y respirar aire puro, sino que además activa áreas cerebrales óptimas para el sano desarrollo de uno mismo, a la vez que refuerza habilidades sociales y de trabajo en equipo. Este juego es versátil, ya que puede efectuarse tanto en pequeñas fiestas de cumpleaños, como en grandes eventos empresariales o celebraciones organizadas por ayuntamientos para conmemorar festividades municipales.

Láser tag es un juego que se adapta a cualquier espacio, es controlado de forma electrónica, sin posibilidad de trampas. Pueden participar personas de todas las edades y los impactos no manchan la ropa ni causan ningún dolor, de modo que no hay una exigencia de vestimenta especial para jugarlo.

Asilvestrats ofrece, además, entrenamientos para competiciones y torneos de láser tag.

Precios accesibles y promociones para entidades y ayuntamientos La experiencia de este combate láser da un valor añadido a cualquier festividad, ya que integra a distintos grupos y generaciones bajo un mismo objetivo. Existen diversas estrategias que van desde la eliminación del escuadrón enemigo hasta la misión por capitán.

Asilvestrats se encarga de suministrar todos los implementos para que el juego se desarrolle en el espacio ideado para él. Sus precios son accesibles y tienen un coste especial para ayuntamientos y entidades. Elegir este juego es una decisión conveniente, oportuna y provechosa.

Cualquier interesado en contratar los servicios de láser tag ofrecidos por Asilvestrats puede contactarlos mediante su página web, a través del correo electrónico, lasertag@asilvestrats.com, o por teléfono. Se encuentran en Carrer Parpers s/n – 08521, Les Franqueses del Vallès, Barcelona.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.