Asesoría profesional en la compra de camas articuladas eléctricas, con Tu Ortopedia

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:16 h (CET)

Gozar de un espacio óptimo en el momento del descanso es fundamental para que pacientes geriátricos o con patologías ortopédicas presenten mejorías notables en sus condiciones. Existe una gran variedad de camas articuladas eléctricas que se ajustan a las particularidades de salud de cada paciente y adquirir la más apropiada es una decisión que no debe tomarse a la ligera.

La compañía de productos de descanso asistencial Tu Ortopedia ofrece algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar compras de camas articuladas eléctricas.

Usos y recomendaciones Este tipo de camas se caracteriza por tener la capacidad de adaptarse a cualquier movimiento. Permite regular la inclinación de la cabeza, elevar el colchón y brindar una mejor postura de la espalda. Son ideales para personas con movilidad reducida, con dolencias en huesos y articulaciones, pacientes en recuperación de postoperatorio y personas que permanecen demasiado tiempo acostadas. Entender en primera instancia cuál es el tipo de uso que va a otorgarse a la cama es determinante a la hora de inclinarse por cualquiera de los modelos que se ofrecen en el mercado. Esto con el objetivo de aprovechar los beneficios que brinda el producto para la condición particular de cada uno de los pacientes.

Además de lo anterior, es necesario reconocer qué cantidad de láminas debe tener el somier para cada paciente en particular, determinar si debe usarse un mando inalámbrico o uno con cable para la correcta manipulación de las alturas, escoger el tipo de colchón, etc. Por tales motivos, es muy importante mantenerse atento a estas particularidades, ya que son relevantes en el momento de su utilización.

Asesoría profesional encabezada por expertos en salud Realizar una investigación exhaustiva de los modelos y los componentes puede ser una labor demandante para personas que deseen adquirir este tipo de cama. Por esta razon, Tu Ortopedia ofrece una asesoría profesional encabezada por expertos en salud para el descanso asistido, que estarán dispuestos a resolver todas las dudas necesarias para que sus clientes puedan realizar una compra eficiente y sencilla. Una vez facturado el producto, la compañía se encargará de enviarlo e instarlo, sin importar a qué lugar del territorio peninsular español se deba transportar. Finalmente, Tu Ortopedia invita a todas las personas a que se asesoren antes de adquirir una cama articulada eléctrica, ya que son los profesionales especializados quienes les brindarán la información pertinente para realizar una compra ajustada a sus expectativas y necesidades.



