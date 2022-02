La inteligencia artificial ha transformado el clipping en media intelligence Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 11:12 h (CET)

Bernardo Posada: “En Hallon hemos comprobado que la inteligencia artificial tiene beneficios directos sobre el seguimiento de medios y elevan el rendimiento de un equipo de trabajo”.

Madrid, 24/2/2022.- La aplicación de técnicas de inteligencia artificial en Hallon ha transformado el tradicional seguimiento de medios, acelerando y facilitando el trabajo que normalmente se tardarían varias horas en realizar. Este ahorro de tiempo y de trabajo permite a los equipos de comunicación enfocar sus esfuerzos en otros asuntos y, en definitiva, tomar decisiones más inteligentes en menos tiempo. Bernardo Posada, responsable de Hallon, asegura que “la aplicación e implementación de la inteligencia artificial nos ha reportado una serie de beneficios, más allá de lo inicialmente previsto, que elevan exponencialmente la eficacia del seguimiento de medios y aseguran el rendimiento de un equipo de trabajo”. La inteligencia artificial ha transformado el clipping en media intelligence.

Entre estos beneficios destacan, como principales mejoras, las siguientes:

Mayor precisión en búsquedas Las técnicas de IA sirven de apoyo en las búsquedas, mejorando la precisión en los resultados del seguimiento de medios. Las noticias son etiquetadas de forma automática por el sistema de inteligencia artificial, que arroja una probabilidad de que el resultado que se busca sea o no de interés para el cliente.

Eliminación de ruido El análisis profundo de texto, combinado con la arquitectura de redes neuronales, da como resultado un valor de relevancia que indica el peso o protagonismo que tiene la pauta dentro de la noticia, que además se utiliza para descartar resultados irrelevantes y eliminar el exceso de ruido.

Evolución de la tecnología A través de la experiencia adquirida y la retroalimentación del sistema, la tecnología se va perfeccionando gracias a dos principios fundamentales:

En primer lugar, la arquitectura de búsqueda de las redes neuronales, basada en nodos autónomos interconectados que proporcionan valores ponderados a través de la definición de ciertos umbrales.

Por otro lado, la arquitectura de machine learningque permite que el sistema se retroalimente de forma continua basándose en las correcciones manuales realizadas sobre el seguimiento de medios, que aprenda y que tome decisiones más acertadas. Además del adiestramiento basado en la interacción con el seguimiento del cliente, el machine learning también se apoya en el adiestramiento previo sobre los documentos almacenados en la base de datos de una plataforma.

Implementación de herramientas innovadoras Con el uso de la inteligencia artificial, mejoran las búsquedas y el filtrado de noticias, algo que se traduce en nuevas soluciones que facilitan el día a día.

Es posible destacar, por ejemplo, el speech to text, la tecnología utilizada para el reconocimiento automático del habla, también conocida como ASR (automatic speech recognition) que se basa en técnicas de IA, no solo para interpretar el contenido del audio en radio y televisión, sino para identificar quiénes son los portavoces.

Otra de las aplicaciones para el uso de la IA es la posibilidad de dar a cada noticia un tono o sentimiento (positiva, negativa o neutra) gracias a un análisis semántico del texto de la noticia. Cuando esta función permite su corrección manual por parte del usuario, el sistema lo utiliza como un adiestramiento para mejorar las calificaciones futuras del sentimiento.

En muchas ocasiones, se encuentran noticias repetidas o de contenido similar publicadas en agencias de noticias o cabeceras de un mismo grupo editorial. Gracias a la inteligencia artificial, con el grouping se pueden organizar y agrupar las noticias que traten sobre un mismo asunto, incluso los boletines y alertas enviadas por correo electrónico, facilitando la organización y presentación de los resultados.

Acerca de Hallon Hallon es una firma de media intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de los clientes. Hallon es la única compañía del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que la conforman. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y más de 90 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Realizarse una cirugía estética y disfrutar de su plena recuperación en el Caribe con los expertos de Clínica Tarrazo Tratamientos con coronas dentales en Deltadent ‘Haz que suceda’, el sistema de herramientas revolucionario de Rubén Turienzo para alcanzar los objetivos Asilvestrats garantiza la diversión en cualquier celebración con el láser tag Camas articuladas con carro elevador en Tu Ortopedia