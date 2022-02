Recomendaciones de los expertos de ILIA Consulting sobre el Modelo 720 Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 10:40 h (CET)

Todas las personas que tengan bienes, activos o derechos por más de 50 mil euros en el extranjero siendo residentes en España deben presentar, una vez al año, el modelo 720. Se trata de una declaración de carácter informativo cuya obligatoriedad se impuso para luchar contra la evasión fiscal.

Ahora bien, algunas de las disposiciones del modelo 720 español fueron recientemente examinadas y señaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según afirmaron los expertos de la asesoría fiscal y jurídica ILIA Consulting “solo se han corregido matices”. Por otra parte, los profesionales de la empresa, que se especializa en fiscalidad internacional, recomiendan presentar el modelo 720, para lo que hay tiempo hasta el 31 de marzo, y reclamar cualquier multa previa, ya que fueron consideradas improcedentes por la Unión Europea.

¿Cuáles son los cambios en el modelo 720? El modelo 720 que estaba vigente en España atentaba contra la libre circulación de capitales y el principio de seguridad jurídica. Eso es lo que entendió el Tribunal Europeo. Uno de los puntos fundamentales que fue corregido es el de la imprescriptibilidad. La Agencia Tributaria obligaba a regularizar la situación si no se había hecho en plazo, sin límite de tiempo. Ahora, mediante la sentencia judicial, se volvió a imponer la prescripción a los 4 años.

Por otra parte, se suspendieron las sanciones que fueron consideradas desproporcionadas. Antes, si a una persona le descubrían bienes, acciones, rentas, seguros o activos en el extranjero que no había declarado, aparte de ser considerados como renta y gravarlos, se imponía una sanción del 150 %. O sea, la persona pasaba a pagar impuestos por el 150 % del valor de sus bienes en el extranjero. Esta medida fue tumbada por el fallo.

Asimismo, la sentencia eliminó las multas fijas, que podían alcanzar los 5.000 euros, que se imponían por los datos incorrectos o no presentados. Estas sanciones también fueron consideradas como desproporcionadas en relación con lo que dispone el ordenamiento tributario español.

Asesoramiento especializado por expertos Según entienden los especialistas de ILIA Consulting, el modelo 720 es una herramienta muy útil para la Administración Tributaria, que por su medio puede obtener información de los bienes que los contribuyentes españoles tienen en el extranjero. Por lo tanto, es sumamente improbable su eliminación.

Por otro lado, como el fallo da un tiempo prudencial al Gobierno de España para que incorpore las modificaciones en la legislación, todavía hay que esperar para saber qué forma definitiva tendrán las sanciones. Para evitar problemas con Hacienda, lo mejor es presentar el modelo 720 en los plazos ordinarios.

A través del sitio web de ILIA Consulting es posible acceder a más información sobre el modelo 720 y también, tras llenar un simple formulario, al asesoramiento especializado de su grupo de profesionales.



