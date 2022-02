Cómo salir de los ficheros morosos de la mano de Bufete Recatalà Agramunt Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 09:43 h (CET)

Si bien un fichero de morosos es legal, las empresas pueden introducir datos de un deudor sin informarle previamente, lo cual es una infracción muy grave. En estos casos, el ciudadano es avalado por la ley y tiene derecho a exigir su eliminación de la lista. Aparecer en un fichero de morosos anula la posibilidad de acceder a los servicios de crédito o financiación que ofrecen las entidades bancarias.

Con este fin, es importante contar con el respaldo de profesionales que asesoren en la lucha por ejercer sus derechos. Los economistas y abogados del Bufete Recatalà Agramunt se posicionan como una buena opción para proceder en la búsqueda de la solución al conflicto.

¿Qué requerimientos deben cumplirse para que una inclusión al fichero de morosos sea válida? Ceder datos personales a estos listados sin cumplir con los requisitos dictaminados por la Ley supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Esto puede causar un efecto negativo en la reputación a nivel personal y profesional.

Para que la introducción a la lista sea válida, debe verificarse que la deuda sea cierta, vencida y exigible. Además de ello, debe haber una constancia fehaciente de requerimiento de pago previo. Por otro lado, la Ley impone a la empresa notificar al deudor su inclusión en el fichero, en un plazo de 30 días. De incumplirse alguno de estos requisitos, el afectado debe dirigirse a la entidad responsable y solicitar la eliminación por medio de un burofax. Al cabo de 10 días, si no se recibe respuesta o esta es insatisfactoria, se procede a realizar la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.

En cambio, si la inclusión al fichero de morosos es válida y no se ha violado ningún término en la introducción de datos a la lista, se debe abonar la deuda impagada.

Salir del fichero de morosos y cumplir la Ley con la ayuda del Bufete Recatalà Agramunt El Bufete Recatalà Agramunt cuenta con un gabinete de expertos en las diferentes áreas legales que ofrecen servicios integrales y personalizados. Uno de sus servicios destacados tiene que ver con los ficheros de morosidad, mediante los cuales se encargan de investigar las causas de inclusión en el listado y brindar asesoramiento para salir de él de manera correcta. En caso de una inclusión indebida, pueden imponer una demanda civil para solicitar indemnización por daños y perjuicios. De este modo, hacen valer los derechos de sus clientes.

Más de 15 años de experiencia avalan el trabajo de los especialistas del Bufete Recatalà Agramunt. Como parte de su área de especialización, ellos se encargan de hacer cumplir la Ley de Protección de Datos y sacar a sus clientes del fichero de moroso.



