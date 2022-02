Mejorar el rendimiento de los trabajadores con cursos bonificados por parte de la fundación tripartita (FUNDAE), con Business Language Training Emprendedores de Hoy

Un aspecto esencial para que cualquier empresa pueda obtener el mejor desempeño por parte de sus trabajadores es la formación del personal.

Sin embargo, también puede representar una inversión considerable, especialmente para las empresas con personal más numeroso. En toda Europa, una de las áreas que más demanda genera, en este sentido, es la formación en idiomas, cada vez más indispensable para empleados y profesionales de distinta índole.

Business Language Training, un centro de formación con más de diez años de experiencia, ofrece un convenio especial para empresas que soliciten un programa de formación para grupos de entre 15 y 20 personas como mínimo, mediante el cual, pueden obtener una subvención para estos programas de capacitación por parte de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (FUNDAE).

Servicios completos El servicio de Business Language Training ofrece a la empresa una numerosa serie de facilidades no solo para acceder a esta subvención, sino para optimizar los beneficios que conlleva. Para ello, ofrecen asesoría completa para clarificar a la empresa los beneficios y obligaciones que implica este programa.

También se encargan de gestionar la mayor parte de la documentación en el proceso, como las notificaciones de inicio y cumplimiento del programa por parte de cada participante, así como los documentos oficiales emitidos por FUNDAE para la formalización del convenio y, sobre todo, los requeridos para presentar la justificación respectiva de costes, de modo que el papeleo sea la menor de las preocupaciones para la empresa.

Estos programas han aportado una solución bastante conveniente para empresas que cuentan con más de 30 empleados en su personal, ya que cuanto mayor sea el número de participantes, más fructífera puede ser esta subvención. Por ello, Business Language Training ayuda también con el cálculo de la bonificación que corresponde sobre cada grupo, para que la empresa pueda optimizar así el rendimiento de su inversión en la formación de sus empleados.

¿Cuáles son las ventajas de Business Language Training? Además de las certificaciones que recibe cada participante, avaladas por FUNDAE, los cursos de este centro ofrecen una importante serie de ventajas que hacen destacar su calidad. Business Language Training cuenta con profesores nativos en los idiomas a impartir, pero lo que más destaca es la versatilidad y adaptabilidad de sus cursos.

La empresa es consciente de las necesidades que tienen los empleados en sus situaciones de trabajo. Es por eso que sus cursos se adaptan a las necesidades de diversos profesionales, personal técnico y operarios de todo tipo, quienes aprenden a utilizar lenguas extranjeras en el contexto de sus actividades laborales, con las expresiones particulares que esta situación requiere.

Sus programas subvencionados no solo representan un beneficio para las empresas, sino, en especial, para los empleados que participan de este proceso formativo, quienes reciben no solo su respectiva certificación oficial, sino además, una formación en idiomas de alto nivel y, sobre todo, con resultados garantizados.



