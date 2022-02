Carlos Gómez y Jacobo Busto asumen la dirección de finleap connect Iberia Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 14:31 h (CET) finleap connect, la plataforma de Open Banking independiente líder en Europa, anuncia los nombramientos de Carlos Gómez y Jacobo Busto como nuevos directores generales de Iberia. Suceden en este cargo al anterior director general de España, Ignacio García, que se focaliza en su posición de Chief Strategy Officer de finleap connect finleap connect, la plataforma de Open Banking independiente líder en Europa, anuncia los nombramientos de Carlos Gómez y Jacobo Busto como nuevos directores generales de Iberia. Suceden en este cargo al anterior director general de España, Ignacio García, que se focaliza en su posición de Chief Strategy Officer de finleap connect.

El principal objetivo de los nuevos directivos será impulsar la expansión de la compañía en la región ibérica e implementar la suite de productos y tecnología de la empresa. Hasta ahora, los esfuerzos de internacionalización de finleap connect se han centrado en España y Portugal, dos mercados muy exitosos en el terreno del Open Banking. Desde la adquisición del proveedor español de Open Banking MyValue Solutions para reforzar su presencia en Iberia, en julio de 2021, finleap connect ha trabajado en la integración de las tecnologías, soluciones y productos de MyValue Solutions en su plataforma, en la que Gómez y Busto han jugado un papel fundamental.

Antes de unirse a finleap connect, en 2019, Carlos Gómez trabajó como Business Development Manager EMEA en la fintech Strands. Y ya dentro de la compañía, ocupó anteriormente los cargos de Head of Sales Iberia y Senior Sales Manager Spain, desde los que fue el responsable de potenciar sus actividades comerciales en España y Portugal. "finleap connect ha podido construir una fuerte presencia en el mercado español gracias a la variedad de casos de uso que ofrecemos en el entorno del Open Banking. Planeamos continuar nuestro crecimiento en Iberia y llevarlo al siguiente nivel con los productos de calidad y el enfoque internacional de finleap connect", explica Gómez.

Por su parte, Jacobo Busto ha sido Chief Product Officer en MyValue Solutions desde 2019, antes de incorporarse a finleap connect como Chief Product Officer en 2021. En MyValue Solutions supervisó la definición, gestión y lanzamiento de la cartera de productos del proveedor español de Open Banking que incluye, entre otros, servicios de contabilidad, así como tecnologías de categorización de última generación. "El sector de los servicios financieros en su conjunto se está moviendo a un ritmo acelerado, especialmente en lo que respecta a los productos de Open Banking. Espero, junto con nuestro equipo, hacer que nuestras soluciones sean cada vez más competitivas, adaptables y flexibles para el mercado ibérico", afirma Busto.

Ignacio García, ahora Chief Strategy Officer y responsable de impulsar la internacionalización de finleap connect, se ha mostrado muy satisfecho del éxito conseguido con el equipo español: "Con este nuevo equipo directivo podremos seguir centrándonos en nuestras respectivas tareas con la más alta calidad, ya que nuestro éxito también ha garantizado que crezcamos y tengamos que adaptarnos en consecuencia. Al hacerlo, ahora estoy completamente dedicado a la expansión de la empresa y la internacionalización, mientras que mis colegas en Iberia continúan asegurando el mayor éxito posible del cliente".

"Me gustaría felicitar a Carlos y Jacobo por sus nuevos roles, así como agradecer a Ignacio su gran compromiso y éxito en España. Estoy orgulloso de haber encontrado una solución excelente y de tenerlos a todos a bordo", asegura Frank Kebsch, CEO de finleap connect. "finleap connect continúa demostrando un fuerte crecimiento en el mercado ibérico, y con Carlos y Jacobo a la cabeza, estamos bien posicionados para aprovechar este crecimiento", concluye.

