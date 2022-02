Sale al mercado el nuevo desfibrilador Mindray Serie C y Esforem dispone de él

Para quienes no lo saben, un desfibrilador es un aparato que emite descargas eléctricas al corazón mediante la pared torácica. Cuando una persona sufre un ataque a este órgano, es posible restaurar su ritmo cardíaco con este aparato.

Además, el mismo permite monitorizar la frecuencia cardíaca, un aspecto relevante para saber el nivel de intensidad con el que se debe utilizar.

Existen dos tipos de dispositivos, los internos, que son los que les implantan a los pacientes en el pecho, y los de uso externo, estos últimos cada vez son más solicitados, es por ello que hoy en día se encuentran muchos en el mercado como, por ejemplo, el nuevo desfibrilador Mindray Serie C comercializado por la empresa Esforem.

¿Por qué es importante tener un dispositivo como el novedoso desfibrilador Mindray Serie C? Los ataques al corazón son la primera causa de muerte en el mundo. En España, cada día mueren cientos de personas a consecuencia de problemas cardiovasculares, por lo que tener un dispositivo como el desfibrilador Mindray Serie C puede, literalmente, salvar vidas. Dado que los problemas cardíacos son recurrentes en los seres humanos, en la actualidad, no solo los centros médicos tienen desfibriladores y es que ha resultado fundamental tener uno en el hogar, en la empresa, en los aeropuertos o en los centros comerciales, entre otros lugares más.

El novedoso desfibrilador Mindray Serie C, que tiene un coste de 1.360 euros, destaca por sus características, ya que es muy rápido y utiliza tecnología inteligente que permite guiar a las personas que están asistiendo al paciente con indicaciones de voz. El dispositivo semiautomático se enciende al abrir la tapa, tiene la opción de colocarlo en modo adulto y en modo infantil y electrodos preconectados de adulto-niño. Además, integra tecnología bifásica de 360 J con compensación automática, un aspecto que ayuda a que los procesos de desfibrilación más complejos resulten exitosos.

Recomendaciones y consejos Cualquier persona, de cualquier edad, puede sufrir un ataque al corazón, por tal razón, es primordial invertir el dinero en un desfibrilador. Estos aparatos no deben guardarse, ni esconderse, por el contrario, debe estar siempre a la vista, sea cual sea el lugar, para ser utilizados en caso de emergencia.

La persona que asiste a un individuo que ha sufrido un paro cardíaco debe conservar, ante todo, la calma y saber que los desfibriladores como el Mindray Serie C ofrecen todas las instrucciones que se necesitan como detalles del pulso y la respiración, cómo se colocan las almohadillas en el pecho, etc. Además, es preciso acotar que estos dispositivos no emiten descargas si el enfermo no las requiere.

Las personas, empresas o compañías que deseen adquirir un desfibrilador deben acceder a la web de Esforem y realizar la respectiva compra.