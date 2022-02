Los campings refuerzan su oferta WiFi Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:55 h (CET) Cambium Networks dispone de una oferta integral diferencial que, cuando no existe acceso a la fibra terrestre, conecta el camping con la red a través de fibra inalámbrica con equipos punto a punto, que luego distribuye a los usuarios tanto con equipos punto multipunto como y con puntos de acceso WiFi Según diferentes estudios, el uso de los campings ha aumentado más del 50% desde el inicio de la pandemia y cada vez son más las personas que utilizan estas instalaciones para teletrabajar, especialmente en los campings situados cerca de las grandes ciudades. Esta situación ha aumentado la demanda de los usuarios de accesos WiFi de calidad en estos recintos.

“Tenemos la visión de que los campings son para las vacaciones o los fines de semana, pero lo cierto es que ha muchas personas para las que el camping es su primera residencia, en su propia caravana o cabaña o alquilando estos espacios”, explica Javier Gómez, director de Cambium Networks para Iberia y Mediterráneo. “Para ellos, el acceso a internet es un factor clave y, la igual que paso con los hoteles, los usuarios han empezado a elegir el camping que tenga mejor oferta WiFi”.

Oferta Integral

Cambium Networks dispone de una oferta integral diferencial que, cuando no existe acceso a la fibra terrestre, conecta el camping con la red a través de fibra inalámbrica con equipos punto a punto, que luego distribuye a los usuarios tanto con equipos punto multipunto como y con puntos de acceso WiFi. “Llevamos la conexión y luego distribuimos el acceso asegurando una conectividad similar a la fibra terrestre”, indica Javier Gómez.

Dornumersiel, nueva referencia del mercado

Los usuarios del camping de Dornumersiel -uno de los campings más bonitos del Mar del Norte, justo en medio de los diques, la playa y el Mar de Wadden, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- disfrutan del aire libre mientras se mantienen conectados con la familia, los amigos, la escuela y el trabajo. Hasta ahora, el acceso a Internet se realizaba a través de puntos de acceso (AP) Wi-Fi conectados a través de equipos inalámbricos fijos de 5 GHz, una conectividad que resultaba insuficiente.

Hoy, la red del camping cuenta con tecnología inalámbrica de ondas milimétricas cnWave™ de 60 GHz de Cambium que sirve como backhaul para la conectividad Wi-Fi de los usuarios a través de equipos cnPilot™. La nueva red se gestiona cnMaestro™, también de Cambium que permite el control de red de extremo a extremo.

Muchos de los usuarios del camping utilizan plataformas de streaming o trabajan desde sus portátiles mientras están de vacaciones, y el sistema anterior no lo permitía.

La nueva infraestructura de red distribuida utiliza el equipo de banda ancha inalámbrica fija cnWave de 60 GHz de Cambium Networks para extender la capacidad de la fibra por el aire. Las frecuencias de 60 GHz suelen tener problemas con las precipitaciones y la niebla debido a sus ondas de radio más cortas. Sin embargo, las redes de malla pueden redirigir las señales para que la conexión siga estando disponible y sea fiable.

El camping utiliza la solución de gran ancho de banda para dar servicio a un gran número de usuarios simultáneos y a cientos de dispositivos. Los huéspedes reciben un código WLAN personal en forma de vale impreso y pueden navegar por Internet según sus necesidades.

En sólo dos días, 1top.IT, el integrador que desarrolló el proyecto, fue capaz de dar soporte a 100 parcelas permanentes, 200 parcelas para caravanas y casas móviles, 60 parcelas para tiendas de campaña, instalaciones sanitarias y el área de registro

Descargar el estudio de caso sobre la instalación de Dornumersiel aquí para conocer los detalles.

La cartera completa de soluciones de tejido inalámbrico de Cambium Networks está disponible a través de su red global de socios.

