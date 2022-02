Fersay explica las funciones del abrillantador del lavavajillas, que distan de ser las que se creen Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 12:19 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021 Cuidar los electrodomésticos es primordial para lograr que duren mas tiempo y estén en mejores condiciones. Por este motivo, así como por el interés de Fersay en prolongar al máximo la vida útil de estos aparatos, la compañía ha iniciado una serie de artículos en su blog dirigidos a mostrar a los usuarios la mejor forma de conocer, y tratar, a sus electrodomésticos.

En esta ultima ocasión, le ha tocado el turno al lavavajillas, un aparato cada vez más imprescindible en el hogar, pero en muchos casos poco conocido.

La mayor parte de los consumidores compramos y utilizamos de manera muy recurrente el abrillantador para lavavajillas. Tras depositarlo en el cajón apto para ello lo normal es ir rellenando poco a poco pero, ¿para qué sirve realmente este producto? A pesar de llamarse abrillantador ¿sirve para abrillantar? La respuesta es no. La principal función del abrillantador es mejorar el secado, evitando que la vajilla, los vasos y los cubiertos salgan con manchas de agua, detergente o alimentos.

El abrillantador aporta al lavado unas sustancias químicas llamadas surfactantes o tensioactivos, que rompen la molécula del agua para que ésta resbale.

¿Qué más funciones tiene a parte de esta?

Evita residuos de aclarado

Combate las marcas de agua

Crean una especie de protección para que las piezas luzcan mas La frecuencia de uso debería ser cada vez que se pone un ciclo de lavado. Hay algunas creencias de qué si usas un buen detergente, no hace falta usar abrillantador, pero las funciones son diferentes así que es muy aconsejable usarlo. Tampoco se recomienda usar uno “casero” ya que puede ocasionar daños al lavavajillas.

Los electrodomésticos son parte vital de las viviendas, por lo que es importante cuidarlos y mirarlos. Fersay dispone de todo tipo de recambios para el lavavajillas en www.fersay.com. Trabajan todas las marcas a nivel de despiece y consiguen cualquier recambio o accesorio necesario.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los campings refuerzan su oferta WiFi Jordi Cuxart y el mundo de las subastas de arte Teldat lanza be.Analyzer Arquitrade: "Un buen aislamiento térmico contribuye al ahorro en los hogares" Fersay explica las funciones del abrillantador del lavavajillas, que distan de ser las que se creen