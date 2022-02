Lantronix, Taoglas y Thales colaboran en el desarrollo de soluciones IoT 5G para conectar industrias que dependen de los datos

Los dispositivos IoT móviles inteligentes de la serie G520 de Lantronix para sectores de la Industria 4.0, la Seguridad y el Transporte –que actualmente se exhiben en el Mobile World Congress– incorporan antenas de Taoglas y conectividad móvil 5G de Thales Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor internacional de soluciones seguras llave en mano para TI inteligente e Internet de las Cosas (IoT); Taoglas®, un proveedor líder de tecnología avanzada para un mundo más inteligente; y Thales (Euronext Paris: HO), un líder mundial en tecnologías avanzadas dedicado al diseño y desarrollo de soluciones de conectividad IoT, han anunciado hoy su colaboración. Las tres compañías han combinado su conocimiento y experiencia especializados con el objetivo de proporcionar soluciones IoT industriales inteligentes para cada aplicación que conecten industrias verticales dependientes de los datos, incluidos los mercados de la Industria 4.0, la Seguridad y el Transporte.

Los dispositivos IoT móviles inteligentes de la serie G520 de Lantronix –que actualmente se exhiben en el stand 5E32 de Taoglas en el Mobile World Congress– combinan la antena Guardian MA963 de Taoglas con la tarjeta de red M.2 5G de ultra alta velocidad MV31 de Thales para ofrecer soluciones de pasarela IoT industrial inteligentes, integradas y completas que proporcionen a los usuarios fiabilidad, compatibilidad y resiliencia.

"En esta colaboración que abre nuevos caminos hacia la transformación digital de las soluciones IoT para aplicaciones de la Industria 4.0, la Seguridad y el Transporte, Taoglas, Lantronix y Thales han unido sus fuerzas para crear una solución de pasarela totalmente integrada que ofrece a los usuarios la tranquilidad de que sus sistemas permanecerán activos, incluso en condiciones extremas", comenta Paul Pickle, consejero delegado de Lantronix.

"En el entorno actual de alta tecnología, cooperar es clave para desarrollar soluciones fiables que aseguren el funcionamiento de las industrias dependientes de la conectividad. Nuestras colaboraciones con Lantronix y Thales contribuyen a evitar los problemas comunes que provocan fallos en las aplicaciones IoT garantizando la interconectividad y proporcionado funciones de seguridad de alto nivel y un funcionamiento ininterrumpido 24/7", afirma Oliver Robin, director general y vicepresidente sénior de la unidad de negocio de Componentes Avanzados de Taoglas.

"La asociación de Thales con Lantronix y Taoglas hace posible una conectividad móvil 5G rápida y segura, diseñada específicamente para las aplicaciones de sectores críticos como la Industria 4.0, la Seguridad y el Transporte», declara Francis D’Souza, responsable de Gestión de Carteras de IoT de Thales. "Nuestra galardonada tarjeta de red IoT Cinterion MV31 proporciona banda ancha móvil mejorada (eMBB) 5G de alto rendimiento y es compatible con velocidades de datos altas con opción alternativa a 4G. Gracias a estas características, la tarjeta ofrece una latencia muy baja y un rendimiento superior, y representa una solución de conectividad 5G desarrollada específicamente para el IoT".

La serie G520 de Lantronix ofrece a los usuarios la posibilidad de conectar todos sus controladores, incluso si se trata de equipos preexistentes de diferentes fabricantes y épocas. El uso de un único dispositivo de pasarela facilita el establecimiento de conexiones fiables con menos equipos de hardware, y proporciona acceso a datos de mayor utilidad.

Entre los principales beneficios del 5G se incluyen: una latencia más baja, que permite la ejecución de aplicaciones en tiempo real, por ejemplo, de realidad aumentada y realidad virtual; una mayor capacidad, que hace posible la conexión a Internet simultánea de más dispositivos; y mayor velocidad, que facilita una transferencia más rápida y sencilla de los datos a tasas superiores a 5 Gbps.

Según Berg Insight, las ventas de dispositivos IoT móviles a nivel global se incrementaron en un 14 % en 2020 hasta los 302,7 millones de unidades y se prevé que dicha cifra siga ampliándose a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15,8 % hasta alcanzar los 629,6 millones de unidades de aquí a 2025.

Para obtener más información acerca de todos los productos innovadores de Taoglas, la serie G520 de Lantronix y la tarjeta de red 5G de Thales, no dude en pasar por los stands 5E32 (Taoglas) y 2J30 (Thales) en el Mobile World Congress.

Acerca de Taoglas

Taoglas es un proveedor líder de tecnología avanzada para un mundo más inteligente. Entre sus productos se incluyen tecnologías y componentes avanzados que ayudan a fabricantes de equipos originales, empresas y comunidades a resolver las dificultades de lanzar al mercado soluciones de transformación digital de una forma más rápida y rentable. Taoglas –que se centra en el diseño de antenas y sistemas de radiofrecuencia de alto rendimiento y primer nivel basados en tecnologías avanzadas de posicionamiento, imagen, audio e inteligencia artificial– posee un conocimiento y una experiencia únicos en la integración y comercialización de soluciones tecnológicas altamente complejas. Gracias este conocimiento y experiencia, la compañía ha desarrollado servicios inteligentes conectados propios como Taoglas Waste Insights™ y ejerce también de asesora de confianza de fabricantes de equipos originales y empresas en todas las fases de su proceso de transformación digital.

Taoglas –una compañía dedicada a la prestación de servicios de diseño, consultoría e ingeniería especializada de primer nivel con centros de prueba y soporte en todo el mundo– posee conocimientos y experiencia acreditados en los sectores del transporte, la gestión de residuos, la atención sanitaria conectada y las ciudades y edificios inteligentes. Para obtener más información, visite https://www.taoglas.com.

Acerca de Thales Group

Thales es un líder internacional de la alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y «deep tech» –es decir, conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica– para construir un futuro en el que todos podamos confiar, un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. La compañía ofrece soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes –entre los que se incluyen empresas, organizaciones y estados– en los mercados de la defensa, la aeronáutica, la ingeniería aeroespacial, el transporte, la identidad digital y la seguridad a cumplir sus objetivos esenciales colocando al ser humano en el centro de los procesos de toma de decisiones.

Para obtener más información, visitar www.thalesgroup.com/iot.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc., es un proveedor internacional de soluciones seguras llave en mano para el Internet de las Cosas (IoT) y la gestión remota de entornos (REM) que ofrece software como servicio (SaaS), servicios de conectividad e ingeniería y equipos de hardware inteligente.

Los productos y servicios de Lantronix simplifican drásticamente la creación, el desarrollo, la instalación múltiple y la gestión de proyectos de IoT y TI en aplicaciones de robótica, automoción, dispositivos portátiles, videoconferencia, industria, medicina, logística, ciudades inteligentes, seguridad, comercio minorista, sucursales, salas de servidores y centros de datos. Para obtener más información, visite el sitio web de Lantronix.

Declaración de «Puerto seguro» al amparo de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995: Cualquier declaración expresada en este comunicado de prensa cuya naturaleza no sea íntegramente histórica y factual, incluidas –a título meramente enunciativo y no limitativo– declaraciones relativas a nuestras soluciones, tecnologías y productos es una declaración prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas están basadas en nuestras expectativas actuales y sujetas a riesgos e incertidumbres considerables que podrían hacer que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rentabilidad difieran sustancialmente de nuestros resultados históricos o de aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Entre los posibles riesgos e incertidumbres se incluyen, entre otros, factores tales como los efectos o el empeoramiento de condiciones económicas regionales y mundiales negativas o la inestabilidad del mercado en nuestro sector, incluidos los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes, el efecto de la pandemia de COVID-19 sobre nuestros empleados, las cadenas de suministro y distribución, y la economía mundial; riesgos de ciberseguridad; cambios en las leyes, los reglamentos y los aranceles aplicables en EE. UU. y en el extranjero; nuestra capacidad para implementar correctamente nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costes relacionados con la protección de patentes y otros derechos de propiedad; nuestro nivel de endeudamiento y capacidad para hacer frente al pago de nuestra deuda y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier otro factor adicional incluido en nuestro Informe anual del Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2021, presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (la «SEC») el 11 de septiembre de 2021, incluida en la sección titulada «Factores de riesgo» del punto 1A del apartado I de dicho informe, así como en nuestros demás documentos públicos presentados ante la SEC. Cabe la posibilidad de que, ocasionalmente, se identifiquen factores de riesgo adicionales en documentos futuros. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado únicamente hacen referencia a la fecha del mismo. Por tanto, no asumimos ninguna obligación de actualizarlas para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores.