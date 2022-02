Esforem ofrece formación y curso primeros auxilios Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 17:59 h (CET)

En la casa, en la calle o en la empresa se pueden presentar situaciones de emergencia que, en muchas ocasiones, no son atendidas de manera oportuna porque no hay personas preparadas para afrontarlas. Esforem es una empresa dedicada a la formación y gestión de emergencias y a la comercialización de desfibriladores Philips Medical en España.

Esta academia ofrece un curso primeros auxilios para todas las personas que deseen aprender sobre el manejo de emergencias o atención de accidentes, situaciones que pueden presentarse en el área laboral y se necesita una capacitación adecuada para responder rápidamente a un percance.

Motivos por los que es importante aprender sobre primeros auxilios La relevancia de los primeros auxilios se hace cada vez más visible en las organizaciones, no solamente porque en muchas empresas es un curso obligatorio sino porque realmente arroja buenos resultados para el bienestar laboral. Estos cursos modernos permiten que cada vez más y más personas aprendan a usar desfibriladores, una herramienta que prácticamente es imprescindible para la RCP o Reanimación Cardio Pulmonar, una de las principales acciones que se desarrollan en una eventualidad.

Infortunadamente, no siempre se podrá contar con implementos médicos de alta tecnología para atender casos de emergencia y es ahí cuando el curso de primeros auxilios juega un papel trascendental. Cuando acontece una situación de peligro, el objetivo es preservar la vida, y Esforem cuenta con un equipo de profesionales que transfieren los conocimientos requeridos y las técnicas más innovadoras para formar a nuevos socorristas.

Qué se debe hacer en caso de emergencia Si hay una persona inconsciente en el trabajo o en otros lugares, lo primero que se debe hacer es proteger, avisar y socorrer. Después se debe llamar al número de emergencia de la zona, mantener la calma, arropar a la víctima, colocarla en una posición segura y efectuar una reanimación cardiopulmonar u otras acciones que se requieran para salvaguardar la vida del paciente.

En el caso de presenciar un accidente laboral, muy comunes en las fábricas o industrias que manejan maquinaria de alto riesgo para los trabajadores, donde se evidencien víctimas con heridas profundas y de sangrado abundante, hemorragias y quemaduras, es necesario inicialmente lavarse muy bien las manos, desinfectar el área afectada y aplicar los medicamentos adecuados. De esta manera, se podrán evitar infecciones y secuelas de gravedad.

En este sentido, Esforem brinda formación de la mano de profesionales de la salud dinámicos y con experiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.