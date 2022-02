Wiohair vuelve a revolucionar el mercado anticaída con la nueva Espuma Anticaída 3 en 1

3 de cada 4 mujeres y hombres de forma habitual no cuidan el cuero cabelludo, por lo cual con el tiempo se deteriora la piel y se producen problemas de caída. Wiohair, ha decidido ampliar su gama con un producto estrella que aparte de cuidar y detoxificar el cuero cabelludo, previene la caída en un formato sencillo y fácil de aplicar Wiohair, marca Española referente en productos capilares ha presentado la última innovación al mercado. Ante la necesidad de tener un producto para mantener el cuero cabelludo saneado en el día a día anuncian la Nueva Espuma Anticaída Prechampú.

¿Qué aporta la espuma anticaída Wiohair?

Frena y previene la caída de cabello. Al limpiar el cuero cabelludo facilita la penetración de la fórmula anticaída haciendo sinergia con el champú wiohair.

Detoxifica el cuero cabelludo eliminando la grasa: la eliminación del exceso de sebo ayuda a recuperar la falta de volumen y reduce la caída capilar.

Aumenta el volumen y el brillo: la filosofía de Wiohair es que "la eficacia es básica, pero el sentirse bien con uno mismo también". Potencian el volumen y el brillo del cabello desde la primera aplicación gracias a la caña de azúcar y el extracto de limón.

¿Por qué incorporar en la rutina capilar la espuma anticaída? (se tenga caída o no)

Uno de los objetivos de Wiohair es mantener el máximo de cabellos posible a lo largo de la vida.

No obstante, uno de los problemas que existen en la actualidad es que no hay esta concienciación de “cuidado capilar” y con el tiempo, el no cuidar la piel del cabello, esta acaba deteriorándose y por esta razón se acaba teniendo menos cabello del que se debería. La nueva espuma ahonda en este problema.

Es un producto sencillo de usar que aparte de prevenir y frenar la caída del cabello, lo mantiene saneado y con un detox permanente el cuero cabelludo y combinado con el Champú Anticaída Forte de Wiohair, los resultados se potencian por 2.

Los ingredientes de la Espuma Anticaída Wiohair

Células madre de manzana: estimulan la regeneración del cabello con acción antiaging.

Mentol: ayuda a dilatar los vasos sanguíneos para que mejore la circulación de nutrientes que fortalecen el cabello.

Factores de crecimiento: ingrediente básico en el cuidado del cabello, hacen la función de fortalecer el folículo capilar.

Extracto de caña de azúcar y ralladura de limón: aumentan el brillo y la suavidad del cabello.

Ahora mismo, se puede disfrutar de su oferta de lanzamiento en su página web.