Isla Sicilia sustituirá este 2022 a las grandes marcas de pizzería

El grupo líder pamplonés de pizzas gourmet escoge a Tormo Franquicias para convertirse en el referente de su sector, con una proyección de 96 locales en 5 años Los periódicos locales de relevancia se hacen eco del exitoso modelo gastronómico y empresarial de Isla Sicilia. La enseña abrió su primer local durante la pandemia del Covid-19, rompiendo los esquemas de la situación del sector Horeca. Tras su buena acogida con el primer local en el centro de Pamplona, concretamente en la calle Remiro de Goñi de Barañáin, el equipo fundador de Isla Sicilia decidió abrir su segundo establecimiento en la Calle Julián Gayarre, en el barrio de la Milagrosa, siendo otro éxito y alcanzando, a día de hoy, una plantilla de 23 personas.

Las pizzerías de la marca cuentan con un gran reconocimiento por parte de sus clientes, como ha sucedido con su primer local, al obtener el certificado de Excelencia de Tripadvisor. Su gestión operativa totalmente digitalizada y automatizada, permite ofrecer una calidad exquisita de las pizzas a un tiempo optimizado, gracias al uso de la tecnología líder en grandes plataformas MAPAL- IOS que permite organizar al personal, formarlos continuamente y reducir la merma de producto distribuyendo los pedidos de forma equitativa y planificando así, el número de pizzas realizadas a la hora y con mayor demanda.

La extensa experiencia del equipo directivo implicados en programas como Google Startups, South Summit, AWS Activate For StartUps, etc. está formado por Dalila Neri Di Maggio una siciliana con amplio recorrido en el emprendimiento empresarial tecnológico; Miguel Pueyo, que ha liderado 7 exitosas empresas con partners como La Caixa, F. Real Madrid o Glovo, y Carlos Herce, responsable de la gestión financiera con experiencia en la creación de importantes empresas: Trokelsa, Berlys, etc.

Desde la consultora responsable de su crecimiento en franquicia, Tormo Franquicias Consulting, apuntan que Isla Sicilia cuenta con todos los requisitos para ser referente en su sector:

Las claves que convierten a Isla Siclia en el nuevo imprescindible para inversores

Proyección de futuro. La central contará con 5 establecimientos en abril, y plantea finalizar el año teniendo entre 10-15 locales operativos. “A través de los diferentes modelos que hemos puesto en marcha: delivery y take away (en su mayoría), estaremos en las principales ciudades españolas”.

Pioneros en tecnología- Todo el proceso de pedido se hace online: “Todo se hace desde la página web. Eliges el local, la pizza, la hora de recogida y lo pagas en la página web, evitando largas esperas y garantizando una atención al cliente insuperable, con un producto bien elaborado y caliente” destaca Dali Neri.

Modelo llave en mano: Dali Neri concluía que “tanto para inversores como emprendedores que quieran introducirse de inicio en el sector Horeca, les facilitamos todo lo necesario para la puesta en marcha del negocio: licencias, proyecto, reforma, equipamientos, etc.”

Ubicación excelente: la central emplea los Mapas de Calor y el Análisis Big Data que les facilita el acuerdo establecido con la plataforma de delivery Glovo, garantizando una localización PRIME con potencial valorando: volumen de pedidos, ticket medio más alto, trayectos de riders cortos y menor competencia.