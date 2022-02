Suministros Industriales Tomás Beltrán ofrece marcas de calidad en sus productos Emprendedores de Hoy

La calidad de los suministros industriales que utilizan las empresas en el trabajo diario es fundamental para su productividad. La función de los gerentes de compras en las compañías es encontrar alternativas que provean la mejor relación precio-valor para asegurar su rentabilidad.

Identificar estas opciones no siempre es una tarea fácil, ya que en el mercado existe una gran oferta de productos y siempre aparecen nuevas marcas. Hay que enfocar entonces la atención en los proveedores especializados con mayor experiencia en este campo, que ofrezcan garantías de calidad sobre lo que venden.

Una empresa, en la zona de Castellón, que ha destacado por su permanencia como proveedora en el mercado es Suministros Industriales Tomás Beltrán. A lo largo de 50 años, ha acumulado una experiencia que dista mucho de la que tienen otros despenseros de productos similares no tan especializados.

Los productos de Suministros Industriales Tomás Beltrán El negocio está enfocado en atender a sectores como la industria naval, hortofrutícola, residencial particular y los talleres de diversos tipos. Poseen catálogos de herramientas grandes y pequeñas, piezas de maquinarias, tornillería inoxidable y de latón, zincada, accesorios de hidráulica y neumática, rodamientos y soportes. Tienen también todo un portafolio de cadenas y correas.

En la rama de implementos de seguridad, cuentan con un variado stock en ropa de seguridad y elementos accesorios como guantes, cascos y calzados. Venden todo tipo de señales de seguridad, aceites y grasas industriales. En ferretería, tienen accesorios para realizar trabajos de electricidad y de pintura en los ámbitos industrial y residencial.

Entre los comercios más grandes de suministros industriales del país La firma se identifica como uno de los comercios más grandes en su tipo. Su tienda fisica está ubicada en Castellón, pero, en realidad, atienden pedidos desde todo el país gracias a su e-commerce. Aseguran que este nivel les ha permitido comercializar las marcas líderes en el mundo como Alex, Cofan, Abac, Bahco, Blue-Master, Acesa, Celo, Esbelt o Inoxpres.

En su sitio web, los clientes pueden descargar los catálogos de esas y otras marcas para estar pendientes de las novedades en sus productos. Suministros Industriales Tomás Beltrán afirma que uno de los secretos para permanecer en el mercado tanto tiempo es que siempre están actualizados. Cada día, ofrecen productos nuevos para satisfacer las cambiantes necesidades de los compradores.

Es así como también tienen líneas de baño, cocina, comedor y artículos de limpieza. En la parte de cocina, venden las mejores marcas de ollas, sartenes, paelleras, cafeteras y grifería. Para el comedor, venden desde mantelería hasta cubertería, cristalería y vajillas de cerámica. Todo lo que una persona pueda necesitar en el hogar para los particulares.



