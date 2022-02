PARKIA amplía su apuesta por la sostenibilidad consumiendo energía 100% renovable de ENDESA Comunicae

jueves, 24 de febrero de 2022, 08:03 h (CET) El acuerdo tiene una vigencia de 3 años (2022-2024) e incluye los 70 parkings que hay repartidos en toda España. Con ello se evitará la emisión de más de 1.550 toneladas de CO2 a la atmósfera Parkia y Endesa han ampliado su colaboración con la inclusión de energía 100% renovable en su acuerdo sobre suministro de electricidad firmado hace dos años. Así, todas las sociedades de Parkia, que cuenta con 70 aparcamientos públicos distribuidos por toda España, han empezado ya a disfrutar de energía verde.

El acuerdo tiene una vigencia de 3 años (2022-2024) y supone un volumen aproximado de 6,2 GWh/año.

Endesa garantiza que el 100% de la energía tendrá certificación con Garantía de Origen (GdOs) emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De este modo, el operador de parkings públicos reducirá significativamente su huella de carbono ya que se evitará la emisión de más de 1.550 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera, que equivalen a la cantidad de emisiones que absorben 2.614 árboles durante 40 años.

El acuerdo entre Parkia y Endesa pone de manifiesto su firme compromiso por el medio ambiente y se suma a la colaboración que materializaron hace dos años para impulsar la movilidad eléctrica como herramienta para potenciar la lucha contra el cambio climático. Y es que más de la mitad de las provincias españolas cuentan con puntos de recarga para vehículos eléctricos de la mano de Endesa X, los cuales se distribuyen en 61 aparcamientos.

Para Arturo Sanz, director de Marketing B2B de Endesa, “la inclusión de energía renovable consolidamos la relación con Parkia en un contexto de transición energética donde, entre todos, debemos contribuir al éxito de los objetivos de sostenibilidad”. En este sentido, Endesa ha adelantado diez años, a 2040, el compromiso de emisiones cero y ya en 2024 el 92% de la producción peninsular de la compañía estará libre de emisiones de CO 2 . Además, el 89% de la inversión prevista para los próximos tres años está directamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Por su parte, Julio López, Director General de Parkia, destaca “el papel crucial que aportan los aparcamientos de Parkia en las nuevas ciudades del mañana, no solo apostando por la movilidad urbana sostenible, si no también, mediante un consumo eficiente y de energía renovable utilizado en nuestras instalaciones y puntos de recarga de vehículos. Este acuerdo con Endesa nos permite avanzar en nuestro compromiso de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático definido en el plan estratégico”.

Sobre Endesa

Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización, y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de energías renovables a través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.600 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.

Sobre Parkia

Parkia es el operador líder en España de aparcamientos públicos, con la tercera mayor cartera de este tipo de activos. La compañía, propiedad del fondo First Sentier Investors, gestiona concesiones en propiedad y concesiones a largo plazo principalmente con ayuntamientos, a través de contratos con una vida media de más de 31 años.

Con una cartera de 70 parkings en España y Andorra, los aparcamientos de Parkia están situados en el centro de las principales ciudades de España y tienen una capacidad instalada de más de 38.000 plazas con actividad las 24 horas del día. http://www.parkia.es

