jueves, 24 de febrero de 2022

En Cuba, el acceso a la tecnología de las comunicaciones es una realidad que crece progresivamente. Pese a que la modernización de infraestructuras incremente los anchos de banda para una conexión de internet más eficaz, aún se encuentra en desarrollo.

Ahora, los cubanos ya pueden disfrutar de redes públicas y en el hogar, mediante un servicio wifi de carácter público llamado Nauta.

La isla aún no cuenta con otros operadores de telefonía e internet y la razón de esto es que, para conectarse a internet en Cuba, es necesario contar con una cuenta Nauta.

Tipos de cuentas Nauta Este servicio de internet es el que brinda a locales y turistas la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA). Esta compañía es la encargada de velar por el acceso a las tecnologías de la información en todo el país y ofrece a sus beneficiarios dos tipos de cuentas. Una de ellas es la cuenta temporal, ideal para el uso de turistas, que funciona por medio de una tarjeta no recargable con una vigencia máxima de 30 días. Otra es la cuenta permanente, utilizada en su mayoría por habitantes de la isla, la cual funciona mediante planes recargables con una vigencia máxima de hasta un año.

La plataforma web PapiCuba cuenta con una aplicación móvil que ofrece planes de recarga internacional, desde cualquier lugar de Europa a las distintas cuentas Nauta, mediante una trasferencia electrónica a distancia. La aplicación es ideal para aquellas personas que deseen recargar cuentas permanentes de familiares o amigos residentes en la isla y se caracteriza por manejar una interfaz amigable y eficiente.

Existen dos tipos de cuentas permanentes: las cuentas nacionales, cuyo usuario termina en @nauta.cu y solamente tienen alcance en sitios web con dominio cubano (.cu), y las cuentas internacionales, cuyo usuario termina en @nauta.com.cu y tienen acceso a todos los servicios de internet conocidos.

PapiCuba brinda planes de recarga para cualquiera de estos dos tipos de cuentas y se asegura de que la transferencia sea lo más rápida posible, para que los beneficiarios puedan acceder rápidamente a los servicios de internet.

Nauta también maneja cuentas de correo que pueden ser consultadas desde dispositivos móviles y brinda la posibilidad de acceder a internet desde cualquier lugar con disponibilidad de conexión.

Finalmente, PapiCuba invita a aquellos que deseen realizar sus compras o recargas de cuentas Nauta a que hagan uso de su aplicación. Con tan solo un par de clics, locales y turistas tendrán acceso ilimitado a todos los beneficios que el ciberespacio ofrece mientras se encuentren en Cuba, articulándose a los diferentes planes que funcionan en la isla.



