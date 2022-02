Servicios de transportes de calidad de la mano de Transportes Ángel Velasco, S.L. y Ttes. Especialidades Anri S.L. Emprendedores de Hoy

En las empresas de los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios, los servicios de transportes de carga son un elemento fundamental para que su productividad sea correcta. Para llevar a cabo un buen funcionamiento de todo el proceso productivo se debe realizar un envío y entrega de los productos y mercancías a tiempo sin sufrir retrasos.

Una buena empresa de transporte de carga debe saber cómo solucionar situaciones imprevistas, tales como accidentes viales, averías técnicas o la rotación de transportistas. En materia de seguridad, la compañía encargada debe saber monitorizar todo el tiempo el trayecto de sus unidades y las mercancías para garantizar los tiempos.

Un servicio de transporte de carga moderno En España, al igual que otros países de la Unión Europea, el servicio de transporte de carga se ha modernizado. Lejos están los días en los que esto se percibía como un trabajo empírico en el que trabajaban conductores autodidactas con sus propias unidades. Todo tiene un carácter más profesional.

Ahora las empresas encargadas están incorporando tecnología y metodologías de funcionamiento para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los tiempos preestablecidos. Una muestra de ello en el país es Transportes Ángel Velasco y Especiales Anri. Este grupo de empresas, nacida en 1974 ha ido adaptando sus servicios en función de los requerimientos del mercado.

Durante su evolución, han desarrollado el departamento de transportes especiales por carretera, tráileres, grúas y traslados industriales.

Disponen de todo tipo de soluciones logísticas adaptables a cualquier tipo de necesidad de transporte; desde tráileres, grúas, camiones grúa autocargantes, góndolas, plataformas, vehículos para el transporte de mercancía de hasta 90 toneladas. Transporte local, nacional o internacional, ya sean transportes convencionales o especiales. Alquiler de carretillas y plataformas elevadoras en todo el territorio español.

La incorporación de la tecnología en el transporte de carga Transportes Ángel Velasco y Especiales Anri nació como una empresa familiar y hoy la segunda generación ha incorporado elementos innovadores y tecnología. La idea es adaptarse no solo a las nuevas exigencias de los clientes, sino mantenerse actualizados con todas las regulaciones gubernamentales de la Unión Europea.

Uno de los ejes de esta tecnología es la incorporación de un gestor de GPRS. Con esta tecnología de geolocalización se obtiene en tiempo real la ubicación de la mercancía, además con los últimos sistemas de antirrobo, su mercancía viaja más segura, ayuda a controlar el mantenimiento preventivo de la flota dando más fiabilidad al servicio, y control de conducción y descansos del equipo para una mejor coordinación con el departamento de tráfico.

Otra innovación es la puesta en marcha de un departamento de gestión de calidad e incidencias activas. Esto le brinda a la compañía una mayor capacidad resolutiva de posibles incidentes que puedan generar retrasos.

Para cuidar el óptimo funcionamiento de su flota, Transportes Ángel Velasco y Especiales Anri tiene un taller propio para todas sus unidades. Así puede contar con la reparación y mantenimiento inmediato de sus camiones de carga pesada. Todo el personal logístico y de conductores está en un continuo proceso de formación para que tenga conocimientos técnicos y logísticos actualizados. De esta manera, la empresa considera que siempre tendrán una respuesta integral para los requerimientos de sus clientes.

Apuestan por la inversión constante en I+D y digitalización, para conseguir una mayor capacidad de adaptación ante la creciente demanda, y cada vez más competitiva, de sus clientes.

Trabajan la mejor continua, a través de la escucha activa de sus clientes, peticiones, oportunidades de mejora y acciones preventivas para evitar incidencias.

Responden ante cualquier tipo de necesidad de transporte y es por eso que no existe límite para ellos.



