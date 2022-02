¿Cómo resolver los escapes de orina por esfuerzo leve?, por la clínica de medicina estética Unidad FEMME Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022

Es muy habitual que se presenten escapes de orina por esfuerzos leves debido a que, con el paso de los años, el suelo pélvico de la mujer puede afectarse por múltiples causas como el sobrepeso o el posparto.

La silla TESLA de estimulación es un método novedoso que fortalece los músculos de la pelvis y que puede ser implementado junto a terapias de rejuvenecimiento de la zona íntima. Esta exitosa combinación de tratamientos femeninos es promovida por la Clínica de Medicina Estética Integral de la Mujer Unidad FEMME, un instituto que realiza este procedimiento que equivale a miles de ejercicios de Kegel y busca que las pacientes tengan una mejor calidad de vida.

¿Cuáles son los principales beneficios de los tratamientos? Desde la primera sesión, las usuarias pueden observar que hay mejoría en sus síntomas, tanto en los goteos involuntarios de orina como en la resequedad de la zona íntima. La silla TESLA Former produce un campo magnético que contrae el suelo pélvico y ayuda a controlar la incontinencia. Por su parte, el rejuvenecimiento de la vulva, que se hace de manera conjunta con el tratamiento de escapes de orina por esfuerzos leves, se realiza con tecnología ginecoestética de la marca Indiba y busca propiciar la producción de colágeno y evitar la picazón crónica que puede llegar con la edad. La incontinencia leve y la perimenopausia son temas de los que poco se habla y el personal de la clínica Femme, liderada por la doctora Alfonsina Uriburu, está dispuesto a escuchar a los pacientes que se encuentren angustiados y quieren hallar una solución eficiente para estas condiciones de salud.

El funcionamiento de la estimulación electromagnética funcional Este dispositivo electrónico está compuesto por campos magnéticos de alta intensidad que provocan en las neuronas corrientes eléctricas. Cuando estas corrientes logran potenciar el trabajo de esas neuronas, se libera una señal que va a la unidad neuromotora y se termina generando la contracción de los músculos que necesitan ser estimulados para lograr un control efectivo de los escapes de micción. El tratamiento no genera dolor ni es invasivo y en total puede producir hasta 50.000 contracciones en el músculo. Cada sesión dura aproximadamente media hora y las citas o sesiones para acceder a este servicio se pueden solicitar a través de la página web de la clínica. De esta manera, Unidad FEMME se constituye como un centro de medicina estética comprometido con la belleza y la salud de la mujer madura y moderna.



