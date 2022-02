Vin Doré 24K, el vino de las celebridades con polvo de oro comestible Emprendedores de Hoy

El oro es sinónimo de glamour, del lujo y del buen vivir al que aspiran muchas personas en el mundo. En esta línea, la marca Vin Doré 24K ha creado una gama gastronómica de lujo original y única. Hasta el momento en el que salieron a la luz sus espumosos y vinos con oro comestible hace más de una década, el mercado no ofrecía nada igual.

Vin Doré 24K ofrece vinos y otras bebidas con polvo de oro de 24 quilates en suspensión, creados a partir de una patente creada por su fundador Diego Suárez Liceras. El oro se mantiene suspendido en la botella durante 8 minutos y en la copa indefinidamente.

La gama gastronómica de lujo que eligen los famosos Los vinos y el cava elaborado por Vin Doré 24K vienen en botellas transparentes, que permiten ver todo el interior. De esta forma, no solo es posible observar al oro en suspensión, sino también el color prístino de las bebidas. Asimismo, los vinos de la marca no solo son lujosos por el oro, sino también por su proceso de producción que lleva, al menos, 36 meses entre las lías y el degüelle artesanal.

El resultado está dado por vinos que sorprenden con cada nota en las que se perciben las uvas Sauvignon Blanc, Macabeo y Airén con las que están producidos. Toda la variedad de vinos de Vin Doré 24K es agradable al paladar por sus burbujas finas y su sabor afrutado. Desde hace años que estos productos, por su calidad y exclusividad, son preferidos por muchas celebridades.

Dentro del mundo del fútbol los productos de Vin Doré 24K fueron elegidos por leyendas como Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Cholo Simeone, Antoine Griezmann y Luka Modric, entre muchos otros. El periodista Mario Vaquerizo, la empresaria Carmen Lomana, el político Albert Rivera y la actriz Raquel Meroño también están dentro del selecto club de fans de estas bebidas.

La labor solidaria de Vin Doré 24K Vin Doré 24K destaca por su gama gastronómica de lujo, pero también por su intensa labor social. La empresa colabora activamente con la Fundación Ramón Grosso, que lleva adelante proyectos como la lucha por la igualdad de las mujeres en Chad, con la ONG Impacto Solidario, que asiste a personas sin recursos, y con la Fundación Atlético Madrid.

En el mismo sentido, la firma creada por Diego Suárez patrocina la 68ª edición de la Vuelta Ciclista en Andalucía llamada Ruta del Sol. En este caso el aporte consiste en la provisión de todas las mascarillas, los test de antígenos y el gel hidroalcohólico para que la competencia se pueda desarrollar de la forma más segura posible.

De esta manera, Vin Doré 24K se ha consolidado tanto como la marca de vinos de lujo que prefieren los famosos, como en una empresa integrada a la sociedad que se destaca por su intensa labor social.



