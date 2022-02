Reagrupación de deudas con impagos, por iMorosity Emprendedores de Hoy

Más allá de la Ley de Segunda Oportunidad, la reunificación de deudas es otra herramienta que favorece a aquellos particulares y empresas que han asumido una cantidad importante de deudas y que no pueden afrontar el pago de las mismas.

Sin embargo, este procedimiento requiere aspectos claves como estar fuera del fichero de morosos, lo cual puede resultar complejo si no se cuenta con la asistencia de especialistas en el área.

Al respecto, los profesionales de iMorosity han constituido una solución efectiva para ayudar a empresas y particulares en el proceso de reunificar préstamos y salir del fichero de morosos a nivel nacional.

Motivos por los que recurrir a la reunificación de deudas La reunificación de deudas representa un sistema mediante el cual una empresa o particular puede agrupar todos sus pagos pendientes en solo una cuota mensual. Este mecanismo constituye una solución para quienes han incurrido en un gran número de deudas con diferentes entidades y no pueden pagarlas individualmente.

En líneas generales, este método se ha caracterizado por ofrecer amplios beneficios a los deudores, como por ejemplo, a la posibilidad de tener una cuota mensual más reducida y tener el control de lo que se pagará.

Asimismo, la reunificación de deudas permite consolidar los intereses de cada deuda en uno solo que también resultará más bajo, al igual que es posible elegir la duración del préstamo, lo que contribuye a pagar con mayor flexibilidad y comodidad.

Además de ser una opción accesible, el trámite de reunificación se ha caracterizado por ser seguro, ya que en la gran mayoría de los casos, las empresas encargadas del trámite ofrecen una opción de seguro destinada a cubrir la cuota mensual en caso de algún hecho fortuito como desempleo e incluso el fallecimiento.

Asesoría para reunificar préstamos y atención personalizada Si bien se trata de una oportunidad para los deudores, reunificar las deudas resulta un proceso complejo que requiere la asistencia de profesionales que lleven a cabo las acciones necesarias para desarrollarlo adecuadamente.

Ante esto, iMorosity se ha posicionado como una de las compañías especializadas más destacadas en el sector. Conformada por un grupo de profesionales altamente cualificados y con destacada trayectoria, esta compañía se ha caracterizado por brindar una atención personalizada, proporcionando soluciones ajustadas a las necesidades de cada uno de sus clientes.

En este contexto, además de orientar el proceso para reunificar los préstamos, esta compañía cuenta con un grupo de especialistas multidisciplinarios para ayudar a salir del fichero de morosos, lo que representa un requisito esencial en el proceso.

Con más de 10 años de experiencia, iMorosity ha sido calificada como la empresa líder en bajas cautelares de la forma más rápida, segura y transparente.



