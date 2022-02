Ventajas de utilizar el pladur en una reforma con Edífica Integral Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Un aspecto fundamental a la hora de realizar un proyecto de reforma en el hogar o en un comercio, es la elección de los materiales. Si bien tradicionalmente lo más utilizado ha sido el ladrillo, otros elementos más modernos como el pladur han experimentado una demanda creciente por las ventajas y facilidades que ofrecen.

El pladur consiste en placas de yeso laminado de fácil instalación que permiten modelar los espacios. La empresa Edífica Integral, de gran experiencia en el área de construcción y reformas, ofrece un servicio personalizado para ejecutar proyectos con pladur en Barcelona, sin necesidad de colocar regatas, de forma limpia, económica y rápida.

Cuáles son las ventajas de utilizar pladur Además de la facilidad de instalación, el pladur cuenta con una serie de ventajas que lo colocan dentro de los materiales predilectos en la actualidad. Es un material versátil e ideal para sistemas de instalación de tabiquería, trasdosados, techos y paredes. Además, resulta muy resistente a la humedad, al fuego y a los impactos o golpes.

Asimismo, es posible colocar materiales de aislamiento acústico y térmico dentro de las placas, lo que resulta ideal tanto para minimizar el ruido como para mantener una temperatura agradable dentro de los hogares. Otra opción es recurrir a placas de pladur de un grosor especial, que pueden cumplir con funciones similares sin necesidad de agregar el aislante.

Por otra parte, hay modelos de pladur especialmente resistentes al agua, que contienen un tratamiento hidrófugo. Este material es perfecto para trabajos en baños, aseos, cocinas o duchas. Edífica Integral, que solo trabaja con proveedores de materiales de primera calidad, también realiza proyectos de reforma integral de baños y cocinas en los que, si el cliente lo desea, se utilizan este tipo de placas de pladur.

En todos los casos, el pladur es más económico que otras alternativas porque viene de fábrica ya preparado para su instalación. De esta manera, son necesarias menos horas de trabajo para colocarlo.

Un material versátil e higiénico Al ser muy fino y liso, el pladur permite pintar directamente sobre la placa de yeso, sin necesidad de aplicar productos de protección. También puede ser cubierto con papel pintado o alicatado, algo frecuente en trabajos en baños y cocinas.

Otra función de gran utilidad es la de esconder cables. Con el pladur no es necesario hacer rozas, ya que los cables se colocan directamente por detrás de la placa de yeso laminado, lo que permite dejar las paredes despejadas. Finalmente, el pladur es un material de construcción sumamente higiénico, porque su aplicación es en seco y no se generan residuos ni escombros.

Edífica Integral, empresa de gran trayectoria en la renovación y reconstrucción de espacios, ofrece trabajos con pladur que, por sus ventajas, es uno de los servicios de mayor demanda y popularidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.