¿De qué está hecho y para qué sirve el casco de seguridad?

miércoles, 23 de febrero de 2022, 17:20 h (CET)

El casco de seguridad es un elemento que forma parte obligatoria de la indumentaria laboral en lugares donde haya riesgo de caída de objetos. Se utilizan para que los trabajadores en general se protejan contra posibles heridas graves o hasta fatales en la cabeza por golpes de objetos contundentes.

Igualmente, los cascos de seguridad tienen como función la protección de las personas a la exposición perjudicial a fuentes de electricidad o de temperaturas extremas. El tipo de materiales con los que suelen estar elaborados y la calidad de los mismos son fundamentales para que puedan cumplir con su delicada función.

Uno de los comercios especializados en suministros industriales, incluyendo ropas y elementos de seguridad es Suministros Industriales Tomás Beltrán. Ubicado en la zona de Castellón, tiene una trayectoria de 50 años siendo uno de los principales proveedores de empresas y particulares. Se especializa en materiales y productos para la industria naval, hortofrutícola y también residencial.

Los materiales de los cascos de seguridad Suministros Industriales Tomás Beltrán dice que los cascos de seguridad están elaborados en polietileno de alta densidad. Es un polímero olefínico y termoplástico derivado del petróleo que es muy rígido y resistente a los impactos. Por ello es la materia prima de una gran cantidad de productos de uso industrial, de oficina y residencial.

En el caso de los cascos de seguridad, resulta muy útil porque brinda protección de los golpes y las altas temperaturas. No obstante, estos accesorios tienen otros componentes igual de importantes para la seguridad de la persona. Las carcasas de los cascos, por ejemplo, están hechas de un material llamado acrilonitrilo butadieno estireno o ABS.

Otros componentes igual de relevantes en el casco de seguridad Estos elementos indispensables en los equipos de protección individual tienen otros dispositivos importantes. Sin ellos, no podrían cumplir sus funciones estratégicas de protección. En la parte interna, vienen dotados de cojines que sirven para amortiguar los impactos de objetos. Están elaborados con poliestireno expandido de alta densidad.

Para garantizar el correcto ajuste del casco a la cabeza y que no se caiga por inclinaciones extremas o movimientos bruscos, traen cintas laterales. Suelen estar fabricadas en poliéster para garantizar mayor durabilidad, incluso cuando este accesorio se someta a condiciones extremas. Para las hebillas del casco de seguridad, suele utilizarse poliamida de alta tenacidad o polioximetileno.

Los cascos de seguridad son de uso obligatorio en sectores como la industria petrolera, la construcción, la herrería o la carpintería. Muchas empresas utilizan los colores en los que vienen para identificar más fácilmente la jerarquía de sus trabajadores. Suministros Industriales Tomás Beltrán, por ejemplo, vende estos accesorios en blanco, azul, verde, naranja, amarillo y rojo.



