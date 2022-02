Allianz Partners y Lynk & Co colaboran para ofrecer un nuevo seguro ‘mensual’ de movilidad en toda Europa

La relación entre Allianz Partners y su socio estratégico de Lynk & Co, surgió gracias a la estrecha colaboración con Marsh, corredor de seguros y asesor de riesgos líder en el mundo, para garantizar una experiencia excepcional a los clientes, abriendo la puerta a un nuevo tipo de seguro. Esta solución conjunta ofrece una experiencia digital simple y fácil para el usuario, quien además cuenta con el seguro como parte de su plan de suscripción a Lynk & Co Lynk & Co es una marca de movilidad global que tiene por objeto revolucionar la industria de la automoción a través de una oferta simple. La compañía sueca busca establecer nuevos estándares de Movilidad para un acceso flexible y sin complicaciones que favorezca la reducción del uso de los automóviles. Su primer modelo “01” salió al mercado en abril de 2021, y Lynk & Co cuenta ahora con 7 clubes y más de 70.000 miembros en toda Europa.

Gracias a este nuevo acuerdo, Allianz Partners ofrece seguros de auto y de accidentes personales* en toda la red líder de la que dispone el Grupo Allianz en Europa, a todos los miembros del plan de subscripción mensual de Lynk & Co, a otros partners B2B y a operaciones de la flota, en prácticamente todos los mercados de Europa donde Lynk & Co ofrece ya sus soluciones como es el caso de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España.

“Estamos orgullosos de apoyar a Lynk & Co en su nuevo enfoque de movilidad, centrado en su plan de membresía, y entusiasmados de ser su socio de seguros de preferencia en toda Europa, integrando nuestras soluciones en las diferentes opciones de su programa de fidelización. Si bien Allianz Partners ya es un socio innovador y de confianza de fabricantes y nuevos proveedores de movilidad, la asociación con Lynk & Co supone dar un nuevo paso en nuestra estrategia para permitir y apoyar las nuevas tendencias de movilidad a través de innovaciones digitales, la simplicidad y la sostenibilidad”, afirma Jean-Marc Pailhol, Director General de Asociaciones Estratégicas Globales y Miembro de la Junta de Allianz Partners Partners

Por su parte, Alain Visser, CEO de Lynk & Co, indica que “Lynk & Co existe para ofrecer una experiencia de movilidad libre de complicaciones y nuestra colaboración con Allianz Partners, que cubre todos los aspectos relacionadas con el seguro para nuestra solución de movilidad y funcionalidades compartidas, ofrecerá comodidad y tranquilidad a todos los miembros de Lynk & Co que utilicen nuestro modelo “01”. Este es otro paso para continuar ofreciendo soluciones innovadoras, flexibles y sin complicaciones a todos los miembros de Lynk & Co en Europa”.

Sobre Lynk & Co

Lynk & Co fue creada para dar soluciones de movilidad a una generación conectada. Hacen autos realmente buenos (del tipo que tiene todas las características que deseas sin que tengas que pedirlas), pero también, ofrecen una nueva forma de usar esos autos. Su enfoque, basado en membresía, hace que sea fácil ponerse en marcha. Los miembros pueden acceder a un automóvil de manera flexible, de mes a mes y compartirlo con amigos, familiares y la comunidad de Lynk & Co.

Más información sobre Lynk & Co: ¿Qué se necesita? (lynkco.com)

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Redes Sociales

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en Instagram @allianzassistes