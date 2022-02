¿Qué es el síndrome de fatiga crónica?, por la Dra. Lorite-Ayán Emprendedores de Hoy

El síndrome de fatiga crónica (SFC) es una condición con distintas manifestaciones en la que las personas no pueden aliviar su cansancio a pesar de realizar descansos prolongados.

De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, este síndrome se identifica cuando la fatiga se mantiene por períodos de más de seis meses consecutivos, no es consecuencia del ejercicio físico y no se alivia con el reposo.

Biloba es un proyecto que se desarrolla en el campo de la salud con una visión vanguardista y de prevención. Su creadora, la Dra. Nuria Lorite-Ayán, es una científica que realizó una investigación durante más de dos décadas, para estudiar los casos de personas con este síndrome.

El libro The Liver Link recoge el estudio acerca del síndrome de fatiga crónica Con motivo del 20 aniversario desde la primera vez que la Dra. Lorite-Ayán presentó su hipótesis de la investigación, se presentará el libro The Liver Link, que recoge la teoría sobre la que se basa el estudio de la enfermedad. Entre otros temas, el texto explica las formas en que puede manifestarse el SFC, incluyendo algunas fibromialgias, infecciones y otras afecciones que pareciesen no tener conexión entre ellas.

La génesis del problema se encuentra en el sistema de control central, que contiene al sistema inmunológico, sistema nervioso y sistema endocrino u hormonal. Sin embargo, no se descartan causas relacionadas con virus o parásitos, sustancias contaminantes, toxinas o experiencias de vida concretas.

Asimismo, se plantea la diferencia entre una fatiga normal y el SFC. Un elemento a considerar es cómo se siente una persona después de tomar unos días de descanso. Si el cansancio desaparece, se descarta la existencia del síndrome.

El trabajo integral de la Dra. Nuria Lorite-Ayán para promover una mejor calidad de vida Para brindar un tratamiento efectivo, la investigadora y docente universitaria parte del concepto de que cada persona es diferente. A partir de ahí, practica un tratamiento personalizado de medicina biológica. De esa forma, es posible encontrar el hilo conductor que determine las causas reales del SFC y recuperar el bienestar emocional, físico y mental de las personas.

Por su constante aporte a la salud, la Dra. Lorite-Ayán fue elegida como una de las Mujeres Líderes en Cuidado de Salud a nivel internacional. También se desempeña como académica en la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH) y en la Academia Constantiniana de Letras, Artes y Ciencias de Italia. Con el objetivo de llegar a más gente, realiza el programa de radio y podcast La Vida Biloba y colabora con medios de comunicación y revistas científicas, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Actualmente, el libro The Liver Link se encuentra en etapa de aceptar reservas. Muy pronto será publicado y estará disponible tanto para la comunidad médica como para el público en general. Al igual que el resto de publicaciones, los interesados podrán adquirir el libro en la tienda online de Biloba.



