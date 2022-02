La implantación profesional en Europa y en América Latina de Union Credit and Guarantee Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 15:48 h (CET)

El crecimiento económico es esencial en el mundo empresarial, ya que llevar una idea de negocio al siguiente nivel es el deseo de todo profesional que busca que los objetivos económicos sean logrados o superados.

En ese sentido, los avales, fianzas, garantías, intermediación en garantías bancarias e intermediación en cartas de crédito son aspectos a tener en cuenta para desarrollarse y llegar al éxito y posicionamiento. Pensando en ese problema, nace Union Credit and Guarantee.

Se trata de una entidad especializada en la concesión directa de los avales, garantías y fianzas para empresas. Además, ofrece una asesoría profesional y personalizada.

Union Credit and Guarantee, el éxito de una idea que triunfa en Europa y América Latina Teniendo como objetivo asesorar y acompañar en la obtención del crecimiento económico empresarial y propiciar la rentabilidad es que en 2003 nace esta entidad financiera que hoy actúa en España, Portugal, Rumanía e Italia, entre otros países. Han triunfado en Europa y se implantan en Latinoamérica con gran reconocimiento.

De la misma manera, están viviendo una expansión que cada vez llega a más regiones del mundo. Se trata de una colectividad sumamente profesional que se ha convertido en un referente en el sector por su sello de calidad y vanguardia. Están atentos a cada cambio en el mercado y lo integran a su expertiz para desarrollar una línea especializada de soluciones para todo tipo de empresas que necesitan algún tipo de asesoría financiera.

En UCG realizan una intermediación con bancos extranjeros para concesiones de cartas de crédito y garantías bancarias para pequeñas y medianas empresas. La documentación que exigen se ajusta a personas jurídicas, autónomos y personas físicas.

¿Cuáles son las ventajas de contar con los servicios de Union Credit and Guarantee? Entre la gran cantidad de beneficios que tienen las empresas que contratan los servicios de esta compañía se halla la agilidad en sus procesos y tramitación. Son profesionales con una amplia experiencia que están formados para cada situación que se pueda presentar. De la misma forma, no computan como riesgo ante la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), lo cual significa que las empresas solicitantes pueden acceder a una mayor cuantía en el crédito de bancos.

Entre las garantías que ofrece UCG se encuentran: la licitación de obras, para bien fin de las obras, para anticipo, retención, mantenimiento, acopio de materiales, para impuestos especiales, para agentes de aduanas, transitarios, reposición medioambiental, proyectos e inversiones y muchas más.

Además, esta sociedad tiene potestad para lograr emitir avales, garantías y fianzas internacionales a particulares, administraciones del estado, ayuntamiento y más compañías en todo el mundo. Igualmente, tienen fondos propios y garantías en bancos para responder a posibles problemáticas y consecuencias que devengan de un siniestro. Están inscritos en GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y cuentan con sedes centrales en Panamá y España.



