Blackview España y su amplia oferta de teléfonos ultrarresistentes, los móviles todoterreno Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de febrero de 2022, 15:26 h (CET)

Actualmente, hay muchas personas que, debido a las diferentes actividades que desarrollan en su día a día, necesitan un móvil que sea resistente a todo tipo de golpes, caídas, polvo y al contacto con el agua. Los teléfonos móviles que cumplen las anteriores prestaciones son conocidos como móviles todoterreno, ultrarresistentes o rugerizados, y el gran factor diferencial que tienen respecto a los demás smartphones es que están diseñados específicamente para soportar una exposición a las circunstancias anteriormente mencionadas, algo que, por norma general, todos los otros dispositivos del mercado no podrán hacer sin sufrir una avería.

En la firma tecnológica Blackview España, las personas que estén buscando un teléfono móvil ultrarresistente encontrarán un amplio catálogo de dispositivos con diferentes prestaciones, pudiendo elegir entre su gran variedad aquel modelo que se ajuste más a las necesidades presentadas.

Para aquellos usuarios que quieran conocer más sobre la firma Blackview España y sobre algunos de sus dispositivos a la venta, aquí va una clasificación de algunos de los mejores teléfonos móviles que se pueden encontrar actualmente en el mercado de la mano de esta firma.

El mejor modelo de Blackview según las necesidades y prioridades del usuario Para poder ordenar los diferentes dispositivos de la empresa Blackview en un ranking, se deben tener en cuenta factores como la capacidad de memoria, el tipo de cámara que lleve instalada y las redes que utiliza, ya que esta marca también cuenta con dispositivos 5G, el tiempo de batería y los extras que puedan agregarle un valor añadido al smartphone, entre otros aspectos. Los dispositivos seleccionados para realizar la comparación son el Blackview BL5000, BL6000 Pro, BV9900 Pro, Blackview BV4900 Pro, Blackview BV6300 Pro y Blackview BV4900.

Existen dos terminales de la marca Blackview que funcionan a mucha velocidad, el BL5000 y BL6000 Pro, estos dos terminales pueden trabajar con la red 5G. El Blackview BL5000 es el smartphonepor excelencia de los gamers, ya que su diseño, procesador Diminesty 700 de la marca MediaTek lo permite, con una pantalla de 6.36 pulgadas. Internamente adopta la tecnología de refrigeración que ayuda a reducir la temperatura de la CPU hasta 8,5 °C y entre sus ventajas se encuentra su carga rápida de 30w y un cable de carga que permitirá seguir jugando. También es importante destacar sus 8 GB de RAM y sus 128 GB de ROM.

Blackview BL6000 Pro es un móvil rugerizado, con un diseño elegante, capacidad de almacenamiento de 8 GB de RAM y 256 GB de ROM, con certificación IP68 e IP69k para resistir, con IceModeque permite que el dispositivo resista temperaturas hasta de -30ºC, una batería de 5280mAh y lo más importante, una inmejorable calidad de imagen al tener cámara principal de 48 megapíxeles con sensor Sony y como se ha mencionado anteriormente, soporta la red 5G.

Si lo que se busca es la máxima capacidad posible de memoria RAM y ROM y que únicamente soporte desde la red 2G hasta la 4G, la primera posición de la clasificación estaría ocupada por el modelo Blackview BV9900 Pro. El modelo destaca por su cámara térmica, además este dispositivo cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este modelo además destaca por el monitor de frecuencia cardíaca y barómetro, su modo de cámara submarina al ser un dispositivo con la certificación IP68 e IP69k, cámara de 48 megapíxeles y finalmente su capacidad para realizar pagos con el sistema NFC y Google Pay.

Sin embargo, si lo que se desea es un dispositivo resistente a todo pero además a un precio accesible, los modelos que lideran el ranking son los terminales de gama media como el Blackview BV4900 y BV4900 Pro, que poseen una batería de 5580 mAh ypantalla de 5,7 pulgadas. El BV4900 es el modelo más económico con sistema NFC, capacidad de 3 GB de RAM y 32 GB de ROM, expandible hasta 128 GB con tarjeta de memoria.

Modelo BV4900 Pro, el dispositivo que más compran los moteros, para aquellas personas a quienes les gusta hacer rutas largas en su moto o bicicleta, sin preocuparse por la geolocalización, ya que este smartphone trabaja con varios satélites(GPS, A-GPS, GLONASS Beidou y Galileo) para obtener con mayor precisión la geolocalización. A diferencia del BV4900, este terminal tiene de almacenamiento 4 GB de RAM y 64 GB de ROM y por supuesto, diseño robusto. Al igual que la versión no pro, tiene sistema NFC.

Finalmente, en este ranking no puede faltar el dispositivo BV6300 Pro, el dispositivo más liviano y delgado de la familia Blackview, con tan solo 230 gramos de peso y 11.6 milímetros de grosor, cámara de 16 megapíxeles con sensor Samsung y pantalla de 5.7 pulgadas y procesador MediaTek Helio P70 y pantalla para resistir con el recubrimiento Corning Gorilla Glass 3.

A quienes les interese el que más extras tenga, teniendo en cuenta las características anteriores, que probablemente sean las más determinantes para un usuario a la hora de adquirir un teléfono móvil nuevo, el smartphone que ofrece mejores prestaciones en la gran mayoría de ámbitos es el BV9900 Pro. Además de todos los puntos anteriores, este dispositivo de la firma Blackview también destaca en el mercado por la integración de su cámara térmica, que emplea emisiones de infrarrojos para detectar objetos y mostrarlos en la pantalla del teléfono móvil mediante diferentes tonalidades, que representan la temperatura a la que estos se encuentran.

Otras opciones disponibles en Blackview España Además de los diferentes modelos ultrarresistentes contemplados, esta firma tecnológica no para de lanzar dispositivos nuevos al mercado, el último ha sido el BV8800. Este destaca por su pantalla ultrarrápida de 90 Hz, que ofrece una mayor fluidez, gracias a la cual el usuario podrá ver el contenido como nunca antes. Además, incluye una cámara cuádruple con IA de la mejor calidad y visión nocturna y una batería de 8380 mAh, de larga duración. Su capacidad también es otro punto fuerte del dispositivo, con 8 GB de RAM y 128 GB de ROM.

Blackview no solo ofrece a sus clientes una extensa variedad de móviles todoterreno, sino que también ofrece otros móviles de estilo convencional, como el A95, un móvil que impresiona con su variedad de colores, precio y cámaras, pero que tiene las ventajas de Android, con acabados impresionantes y mucha capacidad de almacenamiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Darle un cambio de aires a un negocio con Pintor Valencia Formación para corredores y agentes de seguros. El método MAIO es la clave para desarrollar las nuevas habilidades que nunca se han enseñado Las ventajas de tener un mentor que acompaña en las agencias de seguros Las recomendaciones de ParkingYa! para la inversión de plazas de garaje en Valencia Blackview España y su amplia oferta de teléfonos ultrarresistentes, los móviles todoterreno