miércoles, 23 de febrero de 2022, 13:57 h (CET)

En todo tipo de empresas, desde startups hasta grandes compañías, la formación continua es una actividad imprescindible para mantener en los trabajadores el deseo de superación, mejora y evitar el estancamiento profesional, con el beneficio adicional de contribuir en la eficiencia y productividad de la organización.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) es en este ámbito una excelente opción para el acceso a créditos de formación bonificada para empresas, mediante subvenciones gestionadas por el Estado español que pueden ser utilizadas en planes formativos especializados, como los ofrecidos por Formadores IT, donde cuentan con más de 10 años de experiencia en la formación In Company.

¿Cuáles son los beneficios de los créditos de formación bonificada para empresas? La principal ventaja que representan los planes de formación empresarial es que están diseñados para satisfacer las necesidades de cada empresa, por lo tanto, el proceso de selección, diseño, impartición y evaluación está directamente relacionado con el sector de la compañía o el puesto de trabajo de cada empleado, para así poder optimizar su desempeño con la actualización o adquisición de nuevos conocimientos.

En el área de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), Formadores IT destaca por sumar valor constantemente en los negocios de sus clientes, a través de servicios de alta calidad en las actividades de formación que realizan, principalmente en los campos de Diseño, Programación Web, Sistemas, DevOps, Gestión de Proyectos y Business Intelligence. Por esta razón, empresas del sector IT de toda España confían en su equipo de trabajo para utilizar los créditos de formación bonificada otorgados por FUNDAE.

Impulsados por la transformación digital Conscientes de la necesidad de llevar a cabo prácticas orientadas a la transformación digital, en un contexto ambiental que exige medidas más sostenibles, Formadores IT reafirma su compromiso en contribuir con la digitalización, mediante programas educativos alineados con el uso de tecnologías informáticas que ayuden a optimizar los procesos y estrategias de las empresas, para así mejorar los niveles de competitividad y crecimiento en el mercado, con acciones respetuosas con el medio ambiente.

En cuanto al acceso, a excepción de los autónomos, todas las empresas tienen derecho de solicitar un crédito de formación y la cantidad de la bonificación dependerá de la cantidad de empleados. Así, pequeñas empresas de entre 1 y 5 empleados, cuentan con un crédito FUNDAE de 420 €. A partir de ahí, la cifra se va incrementando en función del número de trabajadores.

En este sentido, Formadores IT, como entidad organizadora de FUNDAE, cuenta con la capacidad de impartir planes de formación de una forma más eficaz mediante un análisis y detección de necesidades internas de los empleados y la empresa, basado en el trato personalizado y de confianza que permite el cumplimiento de los objetivos de forma satisfactoria.

Para su consecución, todos los meses cuentan con convocatorias 100 % bonificables en cursos online como Power BI, Excel, Microsoft 365, Kubernetes, Python, Jira Software, Adobe Photoshop o Java; ofreciendo un servicio de suscripciones anuales muy atractivo a nivel económico para las empresas, que permite formar a sus trabajadores durante todo el año. Además, cuentan con un servicio de producción y digitalización de contenidos eLearning que cumple con todos los requisitos técnicos exigidos por FUNDAE para su bonificación.



